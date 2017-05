Etter én måneds total taushet fra en av Norges største bloggere, har Anna Rasmussen (20) gitt livstegn.

I ettermiddag kom det en hilsen fra Rasmussen, eller «Mammatilmichelle», som hun er kjent som.

«Jeg er tilbake igjen», skrev hun i 15-tiden under et bilde av seg selv på Instagram, hvor hun har over 310.000 følgere. Kl .18 kom også blogginnlegget fansen har ventet på.

«Takk for tålmodigheten», skriver 20-åringen i overskriften og forklarer:

«For en måned siden kjente jeg at kroppen min trengte en pause. Jeg hadde tatt på meg mer jobb enn det jeg klarte å gjennomføre, og det endte med at jeg ikke klarte å levere».

Det er første gang Rasmussen har så lang pause fra bloggleserne siden hun startet med bloggen for over fem år siden. Hun skriver videre at hun har måttet avlyse mangte avtaler, deriblant deltagelse i et TV-program, for å komme til hektene igjen.

Midt oppe i alt holder hun på med å skrive bok – om sitt eget liv. Men fortsatt gjenstår en del finpuss før den er ferdig.

«Det er ingen hemmelighet at jeg har hatt et vanskelig år, og jeg blir stadig minnet på det», skriver bloggstjernen og hyller fansen:

«Jeg er så takknemlig for hver enkelt av dere som følger meg gjennom oppturer og nedturer».

Forrige gang Rasmussen blogget, var 29. april. Neste innlegg var det forloveden Jan Lossius (23) som skrev – 3. mai. «Ikke rør henne», var tittelen.

Der opplyste han om at samboeren var sykmeldt.

«Akkurat nå må jeg sette en stopper. Akkurat nå må hun få litt fred. (...) Jeg kan ikke love dere at dere får se henne på en stund, men nå er tiden inne for at jeg er mann nok til å stå opp for henne og si i fra», lød det i bloggposten fra Lossius.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Rasmussen.

Trebarnsmoren har jevnlig figurert helt øverst på listen over Norges mest leste bloggere. Det gjorde hun også frem til hun ble sykmeldt og flere dager etterpå. Etter en måneds stillhet ligger hun i skrivende stund på 15. plass.

