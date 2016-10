Lene Orvik har kapret «Ungkaren»

Etter noen måneder som singel har toppblogger Lene Orvik (29) funnet kjærligheten på ny.

I august ble det kjent at Lene Orvik og samboeren Gard Kvale gikk fra hverandre etter fire år. Nå smiler imidlertid lykken til Orvik på ny, og nyheten om sin nye sivilstatus slipper hun på bloggen.

«Noen vil kanskje mene at det er tidlig, samtidig kan ikke kjærligheten styres, og når noe godt kommer din vei, gjelder det virkelig å gripe sjansen. Jeg tok den sjansen og det har gjort at jeg nå har funnet meg selv, en trygghetsfølelse og en livskvalitet som jeg ikke visste fantes. Vi er veldig lykkelige sammen og jeg har virkelig funnet min sjelevenn», skriver hun i et blogginnlegg mandag ettermiddag.

FUNNET SEG SELV: Orvik og Festervoll har ifølge Orvik kjent hevrandre i seks år. Foto:Leneorvik.no

Innlegget er titulert «L & J», men navnet til den utkårede holder Orvik skjult gjennom hele posten. Bildene hun deler i innlegget røper at hennes nye kjæreste er Jørgen Festervoll. Festervoll er kjent fra «Ungkaren 20 vs 40» som ble sendt i 2009.

Orvik, som blogger under eget navn og tidligere har vært gjestedesigner hos blant annet kleskjeden BikBok, bekrefter forholdet til Festervoll fra Asker i en sms til VG.

I blogginnlegget sparer ikke Orvik på superlativene når hun omtaler sin nye kjæreste.

«Jeg har funnet en som jeg føler er min grunnmur som har forandret så mye på så kort tid. En klippe, en støttespiller, en jeg ser opp til og beundrer, og en som gjør meg til den absolutt beste versjonen av meg selv.»

I innlegget kommer det frem at Orvik har følt seg rastløs i sommer, men at hun har funnet roen med Festervoll som hun har kjent i seks år.

«Å være lykkelig er en følelse jeg virkelig unner alle, og jeg nyter hvert eneste sekund med denne mannen», skriver hun avslutningsvis i blogginnlegget.

