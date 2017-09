Kristine Ullebø om kjæresten: – Vi kranglet for mye en periode

Bloggeren åpner opp om hvordan hun og kjæresten var så mye sammen at de til slutt gikk hverandre på nervene.

Kristine Ullebø har i snart ett år vært sammen med kjæresten Fabian Raw. Nyforelskelsen og da hun avslørte for verden at de to var et par, ble foreviget i forrige sesong av «Bloggerne». Mandag er serien tilbake på skjermene, og allerede i første episode får seerne se en av parets krangler.

– Det var vondt, litt flaut, litt morsomt og veldig lærerikt å se igjen, forteller bloggeren til VG.

Krangelen er fra da Ullebø feiret sin 20 års dag, og den kvelden husker hun veldig godt. Derfor var det ikke noe sjokk å se krangelen igjen.

– Jeg er utrolig heldig som får se meg selv utenifra sånn, selv om det er merkelig samtidig. Det fremstår ekte, men kanskje litt dramatisk, syns Ullebø.

Paret ordnet opp i krangelen, og bloggeren sier det ikke var grunn nok til å avslutte forholdet. Siden den gang har paret hatt flere både opp-og nedturer.

– Det er mye lidenskap i forholdet vårt, og det har også vært mange krangler. I perioder har vi kranglet litt for mye, og det er ikke bra, forteller hun.

Dette er 20-åringens første forhold, og hun legger ikke skjul på at det koster henne mye å gi mye av seg selv til forholdet og å stole helt og holdent på kjæresten.

– Men samtidig så får man så mye tilbake. I et forhold er man utrygg hele tiden fordi man vet aldri hva som skjer. Selv om man er trygg sammen med kjæresten, kan man ikke være helt sikker, mener hun.

– Vi har det veldig fint sammen. Han er en fantastisk person, og jeg tror han syns jeg er ganske fantastisk og, ler bloggeren.

Måtte bruke mer tid fra hverandre

I starten ble det dog litt mye av det gode, avslører hun.

– Vi var sammen hele tiden fordi vi ville og tenkte «hvorfor ikke». Vi koste oss masse sammen, og det var enkelt siden vi bodde så nærme hverandre. Det førte til at vi kranglet altfor mye fordi vi endte opp med å gå oppå hverandre, forteller 20-åringen.

I sommer valgte de å bruke litt mer tid fra hverandre, og bloggeren understreker at det ikke ligger noe dramatikk bak det.

– Jeg trengte å fokusere mer på meg selv og jobben min, være sammen med venner og familie. Jeg ville våkne alene i sengen min og kjenne at jeg fungerte fint uten ham, fordi det gjør jeg. Det skal være et pluss at han kommer inn i livet mitt, mener hun.

– Jeg får fortsatt sommerfugler i magen hver gang jeg ser ham nå, smiler bloggeren.

Hun legger ikke skjul på at hun egentlig hadde planer om å være singel og selvstendig da hun flyttet til Oslo.

– Det har vært enkelt å la ham komme tett på meg, fordi vi ble fort godt kjent og er veldig like som personer. Jeg har også måttet innse noen ting ved meg selv som jeg ikke var klar over.

– Jeg er kanskje ikke like enkel å ha med å gjøre som jeg har trodd. Og fra utsiden har det sett ut som han er en dust og bare sårer meg, men jeg vet at jeg har sagt og gjort ting mot ham også, forteller hun.