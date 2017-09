Kristin Gjelsviks selskap Styleconnection begjært konkurs

Kemneren i Oslo har begjært bloggeren Kristin Gjelsviks selskap Styleconnection konkurs. Bakgrunnen er et krav på 486.000 kroner i skyldig forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift.

Dette går frem av dokumenter fra Oslo Byfogdembete hvor det i en kjennelse avsagt 30. august 2017 ble besluttet å ta boet under behandling som konkursbo.

Kristin Gjelsvik har siden 2013 drevet selskapet «StyleConnection». Hun møtte ikke selv under rettens behandling av konkursbegjæringen fra Staten v/Kemneren i Oslo, men stilte med stedfortreder som ikke bestred statens krav.

Det ble opplyst at selskapets eiendeler vesentlig består i varelager med verdi på inntil kr. 200.000, og den samlede gjeld er ca. 1,2 millioner kroner.

I retten kom det også frem at det er blitt avholdt en utleggsforretning «med intet utlegg». Ifølge rettsdokumentene har Gjelsvik erkjent å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs.

Gjelsvik ønsker ikke å kommentere saken overfor VG. Det gjør heller ikke advokat Eivor Grindstuen, som er oppnevnt som bostyrer.



I et innlegg på bloggen i april i fjor har Gjelsvik omtalt de økonomiske problemene selskapet har hatt. Under tittelen: «StyleConnection begjært konkurs», fortalte hun blant annet at det har kostet henne nærmere 3 millioner kroner å realisere drømmen om selskapet.

«Jeg har fått snakket med Skatt Øst, og beløpet som måtte betales for å slukke denne brannen, og for å stoppe denne konkursbegjæringen, er nå betalt», skrev hun da.

Gjelsvik lanserte klesmerket i mai 2014, og har siden designet klærne og drevet nettbutikken som selger produktene. I 2016 åpnet bloggeren også en fysisk butikk i Oslo, men i mars i år skrev hun på bloggen at klesmerket skulle legges ned.

«Det har vært noen vanvittige år.. Noen ekstremt vanskelige og tøffe år, men herregud så givende det har vært i perioder», skrev hun i innlegget.