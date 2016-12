«Kona til»- bloggeren: Når ble det vanskelig å kose seg uten alkohol?

Tanten som ikke drakk ble Christina Sandnes' trygghet i en julefeiring med alkohol, nå håper hun innlegget får voksne som feirer med barn til å tenke over egen alkoholbruk.

Christina Sandnes står bak mammabloggen «Kona til» og var med i forrige sesong av «Bloggerne» på TV 2 sammen med mannen hennes pappablogger Peter Kihlmann.

På mandag kveld skrev hun et innlegg på bloggen om at hun husker at hun var så glad for å ha tanten som ikke drakk i nærheten i julen:

«Det var fordi hun aldri endret væremåte. De andre voksne ble på ingen måte overstadig beruset, men den lille forandringen jeg enset i væremåten deres, var nok til at jeg følte meg usikker. Det var nok til at jeg holdt meg i nærheten av tanten min, nok til at jeg følte at hun var min trygghet».

Bloggeren skriver i en epost til VG at det føltes både bra og dårlig å fortelle historien.

– Dårlig fordi det på ingen måte var mye alkohol som ble konsumert hos oss på julaften. Men det var nå engang sånn jeg følte det, at tanten min som ikke drakk var seg selv 100 prosent. Hun ble veldig rørt og overrasket da hun leste innlegget, for dette var jo noe hun ikke var klar over selv. Det føltes bra å belyse temaet, sier hun til VG.

Ristet brutalt ut av julebobla

Tilfeldigvis så hun videoen til «Av-og-til» på Facebook, og fant ut at hun ønsket å skrive et innlegg om hennes tanker rundt temaet voksnes alkoholbruk i julen.

– Videoen ristet meg brutalt ut av min lille juleboble for jeg ble minnet på hvor mange barn som faktisk gruer seg til jul, forteller hun.

Innlegget er også ment som en oppfordring til alle som skal feire jul med barn. Hun understreker at innlegget ikke er et samarbeid med organisasjonen.

– Da ville jeg merket innlegget omhyggelig som «sponset», legger hun til med et smil.

Bloggeren forteller at hun har fått vanvittig mange gode tilabkemeldinger, og mange har takket henne for å bruke stemmen til noe viktig.

– Samtidig har jeg jo truffet en nerve, for folk liker visst ikke at man prøver å ta fra dem alkoholen.. "Det må da være lov å kose seg!", er det som går igjen oftest. Når ble det så vanskelig å kose seg uten alkohol, tenker jeg - og særlig når det er barn tilstede? Det kan jo være greit å lære barna at man ikke trenger alkohol for å ha det ålreit også.

Med innlegget nådde hun toppen av blogglisten.no, som er listen over de mest leste bloggene det siste døgnet.

– Jeg hadde aldri trodd at innlegget skulle føre bloggen min til topps på blogglista, men det føles veldig bra å nå toppen med et så viktig budskap! Jeg er utrolig glad for at så mange har lest innlegget mitt, og forhåpentligvis har jeg fått en og annen som virkelig trengte en påminner til å tenke seg om en ekstra gang - og kanskje sette barna foran sin egen "kos" i julen. Det hadde gjort meg ufattelig glad, avslutter hun.