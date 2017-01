Endelig er Annijor forelsket igjen

Etter fire år med intens kjærlighetssorg har blogger Anniken «Annijor» (20) Englund Jørgensen fått seg ny kjæreste.

«Jeg sliter fortsatt med å forstå at dette har skjedd. Vel, jeg trodde ikke jeg skulle komme 100 % over min forrige kjærlighet før jeg lå død og begravet», skriver Jørgensen på sin egen blogg og viser frem bilde av seg og en ikke navngitt ung mann.

20-åringen som dukker opp på TV som nytt tilskudd i sjette sesong av «Bloggerne» senere i vår, betror imidlertid til VG at den utvalgte heter Anders Gran, og at han er en 24 år gammel bergenser som studerer kunst i Oslo.

– Jeg har vært litt usikker på om jeg vil gå offentlig ut med dette, siden det har vært mye oppmerksomhet rundt mitt forrige forhold, sier Jørgensen – best kjent som Annijor.

Leste du? Anniken ble syk av kjærlighetssorg

Det ferske romanseblusset startet for snart tre måneder siden. Annijor hadde da flyttet fra Drammen til Bergen nokså på impuls.

– Kanskje var det et nytt forsøk på å komme bort fra min første kjærlighet. Jeg har det med å rømme fra noe eller noen, innrømmer hun.

Artikkelen fortsetter under bildet.

KJÆRESTEN: Anniken Englund Jørgensen og Anders Gran. Foto: PRIVAT

Da Annijor var 17, ble hun forlatt av musikerkjæresten hun hadde holdt sammen med siden hun var 15, Broiler-artist Mikkel Christiansen (24). Bruddet var så smertefullt at hun måtte droppe ut av skolen – og flytte.

– Jeg hadde aldri, aldri forestilt meg at det skulle gjøre så grusomt, forferdelig vondt. Jeg gikk rundt med en klump i magen i over ett år, og den vonde magefølelsen dukker fremdeles opp, betrodde bloggeren fra Drammen i et åpenhjertig intervju med VG på nyåret 2015.

PÅ FORSIDEN: Annikens kjærlighetssorg var førstesidestoff i VG 27. januar 2015. Foto: FAKSIMILE

Da hadde det gått halvannet år siden bruddet, og hun hadde fortsatt kjærlighetssorg – noe som blant annet hadde gitt utslag i perioder med panikkangst.

Overhørte samtale



Men nå – etter fire år med heftig kjærlighetssorg – ser Annijor lyst på livet. Det var hun som aktivt tok grep for å komme i kontakt med Anders Gran.

– Jeg var på en fest i Bergen og overhørte noen som snakket om en med det navnet. Han hørtes veldig interessant ut. Dette var liksom en fyr som ingen kunne få. Da hoppet jeg inn i samtalen og sa det var en smell jeg kunne gått på, sier hun og ler.

Og som sagt så gjort. Etter en uke søkte Annijor opp Gran på Instagram og begynte å følge ham. Etter hvert fikk hun en melding tilbake.

– Siden har vi snakket sammen hver dag. Nå bor vi begge i Oslo, så det gikk fort. Men vi er ikke samboere.

Sophie Elise: Har gått opp 15 kilo og elsker det

Bloggkjendisen forklarer at hun rødmer bare hun snakker om sin nye flamme. Men han visste ikke hvem hun var da hun begynte å følge ham.

– Først da en fremmed jente kom bort på byen og spurte om han kunne ta bilde av henne og meg sammen, skjønte han at folk visste hvem jeg var. Han hadde ikke engang stusset over antall følgere på Instagram-profilen min, sier hun og sikter til sine over 175.000 tilhengere.

I fjor: Anniken vitne til vill festivalkrangel

NYTTÅRSKYSS: Annijor og Anders Gran går gladE inn i 2017. Foto: PRIVAT

– Hun er fantastisk nydelig



VG har også fått Annijors nye kjæreste i tale. Han innrømmer at «det er litt mye greier nå».

– Anniken og jeg er veldig ulike. Jeg ante ikke hvem hun var da vi ble kjent. Selv kommer jeg fra et helt annet miljø i Bergen, med kunst og musikk, og jeg ser sjelden på TV. Jeg leste i hvert fall ikke blogger og ville aldri ramlet over hennes blogg, ler han.

Han tror det er en fordel at han ikke visste hvem hun var.

– Det er kanskje litt drøyt å si, men det er mulig jeg hadde noen fordommer mot bloggere. Men Anniken er fantastisk nydelig. Det at vi er så ulike, gjør det hele mer spennende for begge. Vi passer veldig bra sammen.

Oppdatert? Skuffet Isabel langer ut mot bloggerne

I likhet med kjæresten er det lenge siden Gran selv var i et forhold.

– Jeg har ikke kommet over noen jeg ønsker å være med. Det er vanskelig å finne noen man virkelig liker mer enn bare utseendemessig. Anniken har den personligheten jeg tiltrekkes av, og kjemien er på plass.

ÅPENHJERTIG: Annijor deler fra livet sitt på bloggen. Snart dukker hun opp på TV også. Foto: KRISTER SØRBØ , VG

Lest denne? Endret bloggkontrakt

Ferdig med eksen

Annijor er trygg på at hun nå har lagt sin gamle kjærlighet bak seg for godt.

– Jeg hadde aldri trodd det skulle skje. Den første kjærligheten vil alltid føles som spesiell – følelsen av å elske et annet menneske for aller første gang. Men jeg innser nå at jeg ikke engang prøvde å finne en ny person. Jeg har forsøkt å tvinge meg selv til det, men har ikke egentlig prøvd. Så plutselig møtte jeg Anders. Det var så rart. Der og da sluttet jeg å sammenligne, sier hun.

Lest denne? Hun blogget seg til nytt hus



Nye «Bloggerne» blir den hittil lengste sesongen av serien, med 24 episoder som skal sendes over seks uker på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo. Første sesong er allerede innspilt, så der får TV-seerne se en singel Annijor. Om kjæresten blir med i en eventuell ny sesong, vil begge ta stilling til på et senere tidspunkt.