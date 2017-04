Emilie «Voe» Nereng legger ned bloggen

Etter åtte år som blogger legger Emilie «Voe» Nereng (21) ned sin populære blogg.

– Jeg vet dette kommer som et sjokk på mange, og jeg forventer ikke at noen skal forstå seg på denne beslutningen, skriver hun i et innlegg på sin egen blogg.

21-åringen ønsker å være ernæringsstudent, samboer, venninne og datter på vanlige premisser, skriver hun.

– Jeg har kommet til et slags punkt hvor jeg trenger «å finne mæ sjæl», og for at det skal funke, må jeg rett og slett skifte kurs. Derfor blir dette mitt siste blogginnlegg, skriver den nå pensjonerte bloggeren.

Husker du? «Voe» har ny kjæreste

Nereng legger ikke skjul på at hun synes endringen er skummel, men sier hun fremover vil fokusere på studiene.

Allerede som 14-åring ble Nereng Norges mest populære bloggere. Det er ikke første gang hun legger ned bloggen sin. I 2011 gjorde hun det samme, som følge av utmattelse.

Les også: - Skummelt at det skal være så enkelt å fikse på eget utseende

Etter et par måneders bloggpause, var hun imidlertid raskt tilbake i blogg-manesjen.

I 2013 ble hun kåret til «Folkets favoritt» under Vixen Blog Awards.