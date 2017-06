Brudd for blogger Anniken Jørgensen

Blogger Annijor, kjent fra «Bloggerne» på TV 2, og kjæresten Anders Gran flytter fra hverandre.

Anniken Jørgensen (20) forteller selv på bloggen at hun og samboeren (24) skal flytte fra hverandre.

«Anders og jeg skal flytte fra hverandre. Jeg vet ikke hvordan jeg skal kunne bo alene igjen, spise frokost alene eller sove alene. Ikke for å snakke om å betale en leilighet som koster mer enn jeg vil. Men det er et valg som alt annet, det er det som er rett akkurat nå.», skriver bloggeren, som legger til at hun håper de kan finne tilbake til hverandre på et tidspunkt.

– Blir fint å se forholdet på TV



– Jeg har ikke så mye å si. Og det er veldig rart, for jeg er som regel ikke tom for ord når det gjelder kjærlighet, sier bloggeren i en kommentar til TV 2 som først omtalte saken.

SERIE-KLAR: Anniken Jørgensen avbildet i forbindelse med «Bloggerne» på TV 2. Foto: Gøran Bohlin , VG

Hun er heller ikke bekymret for å se de kommende episodene av «Bloggerne», der hun og kjæresten er med.

– Det blir veldig fint. Anders er en stor del av «Bloggerne» denne sesongen. Vi har hatt mange fine reiser og øyeblikk. Vi har vist hvordan hverdagen vår er sammen – på både godt og vondt, sier hun til TV 2.

På bloggen sin skriver Annijor også at hun og Gran fortsatt er gode venner.

Det var i januar hun fortalte på bloggen at hun hadde fått ny kjæreste, etter fire år med intens kjærlighetssorg. Til VG fortalte hun at den utkårede Anders Gran og var 24 år gammel bergenser som studerer kunst i Oslo. Romansen startet i fjor høst, da Jørgensen hadde flyttet til Bergen der de to møttes på en fest.

Kjærlighetssorg



Da Annijor var 17, ble hun forlatt av musikerkjæresten hun hadde holdt sammen med siden hun var 15, Broiler-artist Mikkel Christiansen (24). Bruddet var så smertefullt at hun måtte droppe ut av skolen – og flytte.

– Jeg hadde aldri, aldri forestilt meg at det skulle gjøre så grusomt, forferdelig vondt. Jeg gikk rundt med en klump i magen i over ett år, og den vonde magefølelsen dukker fremdeles opp, betrodde bloggeren fra Drammen i et åpenhjertig intervju med VG på nyåret 2015.