«Blondinbella» og ektemannen skiller seg

Etter nesten fire år sammen går den svenske bloggeren Isabella Lövengrip og ektemannen fra hverandre.

«Odd og jeg ønsker å komme med en felles uttalelse. Etter å ha tenkt oss nøye om har vi kommet frem til at vi skal skilles», skriver bloggeren som er best kjent som «Blondinbella» på Instagram torsdag.

26-åringen og ektemannen Odd Spångberg har to barn sammen: Sønnen Gillis og datteren Sally.

De to giftet seg i 2013 da Lövengrip gikk gravid med sønnen deres.

Har hatt problemer

Videre skriver bloggeren at de nå går gjennom en vanskelig tid, og ber følgerne sine om forståelse og respekt. I innlegget på Instagram understreker hun at de ikke har ytterligere kommentarer til bruddet.

Lövengrip har lenge vært en stor blogger i Sverige, og tjener mellom 500.000 og 600.000 kroner i måneden. I tillegg til å skrive om ting fra hverdagen skriver hun også om alvorlige temaer som hets og mobbing.

Tidligere jobbet hun og ektemannen sammen, der Spångberg hadde en stilling innenfor bloggerens foretak. Han valgte imidlertid å slutte etter bare et halvt år, skriver Expressen.

– Det funket ikke helt. Jeg tror han fikk se en side av kona si som ikke var så hyggelig, sa bloggeren den gang.

Ifølge den svenske avisen har det lenge gått rykter om at paret ikke lenger er lykkelige sammen. Bloggeren har tidligere skrevet på sosiale medier at de har gått gjennom en krise, og de to reiste da til Thailand for å prøve og ordne opp i problemene.