Bloggleser flyttet inn hos Anniken Jørgensen (21)

Etter at det ble slutt, og samboeren flyttet ut av Oslo-leiligheten, etterlyste Jørgensen romkamerat på bloggen.

For to måneder siden flyttet Anders Gran (25) ut av leiligheten han og Jørgensen hadde delt i et knapt halvår. På bloggen sin skrev hun at de to hadde tatt en pause.

– Jeg har sagt at det var en pause, men det er slutt, sier Jørgensen til VG før premierevisning av filmen «Borg».

Bloggleser flyttet inn

Bloggeren hadde derfor en stor leilighet alene, og trengte noen å dele den med. Hun annonserte like godt på sin egen blogg. Der fikk hun også svar. Jørgensen har hatt en bloggleser boende hos seg en måned, men onsdag flyttet en ny jente inn.

– Jeg fikk sykt mange henvendelser. Hun som flyttet inn nå er veldig søt, og vi har god kjemi, sier Jørgensen.

Hun har vært åpen om den årelange kjærlighetssorgen etter bruddet mellom henne og Mikkel Christiansen i Broiler både på blogg og i serien «Bloggerne».

KUNSTSTUDENT: Bergenser Anders Gran (25) studerer kunst i Oslo. Foto: Frode Hansen , VG

– Klarer ikke la ham gå

Den syvende sesongen av «Bloggerne» ble spilt inn da Jørgensen og Gran fortsatt var et par, og dreier seg i stor grad om deres forhold. Selv om de begge synes det er spesielt, tror de likevel at det blir fint å se.

– Jeg tror det blir veldig følsomt og nært. Det har vært opp og nedturer, og jeg tror at man ser på slutten at det er i ferd med å bli slutt, sier Jørgensen.

– Jeg tror det blir veldig fint. Vi har reist en del og filmet, og jeg har hørt at det blir masse fine scener, sier Gran til VG senere på kvelden.

Han avslører at han har blitt spurt om å være med i sesong åtte av serien, men da som venn av Jørgensen.

– Hvis vi klarer å få til en avslappet greie, så kanskje jeg sier ja, forteller han.

De to tilbringer fortsatt mye tid sammen, selv om de ikke er kjærester eller samboere lengre.

– Han er fortsatt i livet mitt, og det gjør alt komplisert. Jeg klarer ikke å la ham gå, det er kanskje den største tabben jeg gjør, sier Jørgensen.

