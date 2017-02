«Bloggerne»-Kristine hetses fordi hun er for tynn

«Bloggerne»-aktuelle Kristine Ullebø innså selv at hun var for tynn da modellbyrået hennes ikke ville jobbe med henne mer før hun gikk opp i vekt.

Kristine Ullebø (20) er en av Norges mest leste bloggere. Helt siden hun var 12 år har hun delt hverdagen sin under bloggnavnet «Krisssy».

Med 10.000 daglige blogglesere og enda flere Instagram-følgere, mottar 20-åringen mange tilbakemeldinger i kommentarfeltet. Og mye av det er hets som går ut på at hun er for tynn.

– Opp gjennom årene har jeg fått mye hets om kroppen min. Jeg er tynn, og da drar folk konklusjonen at jeg har en spiseforstyrrelse. De kaller meg et skjelett og skriver at jeg er dødelig tynn, sier Ullebø til VG under et pressetreff for «Bloggerne».

Ullebø er aktuell i den nye sesongen av «Bloggerne», som har premiere på TV 2 Livsstil mandag. I dokumentarserien forteller Ullebø om hvordan det er å bli kritisert for vekten og kroppen.

Nylig skrev hun et blogginnlegg om at hun i fjor vår var så tynn at hun mistet menstruasjonen. Ullebø innså selv at hun hadde et problem med vekten da det svenske modellbyrået som hun da var signert med, ikke ønsket å jobbe mer med henne før hun la på seg.

– Det var en «wake up call» for meg. Rett før russetiden i fjor ble jeg ringt opp av modellbyrået mitt, som hadde sett noen bilder fra en jobb jeg gjorde i Dubai. De sa at bikinibildene ikke kunne brukes, og de hadde ringt mamma og sagt at jeg trengte hjelp. De trodde at jeg var syk. Da innså jeg at jeg måtte gjøre noe med det, sier Ullebø.

Modellbyrået Global Models Scouting, som nå er lagt ned, ville ikke jobbe mer med Ullebø før hun gikk opp i vekt, forteller bloggeren selv.

Instagram-bildet under er tatt i fjor vår.

Vil gå opp i vekt

Nå har Ullebø en modellkontrakt i New York og en modellagent i Vancouver. Hun er også i samtaler med et modellbyrå i Oslo.

Bloggeren forsikrer om at hun ikke har og aldri hatt en spiseforstyrrelse og at hun har gått opp i vekt siden i fjor vår.

– Jeg tenker fortsatt at jeg er for tynn og jeg ønsker å gå opp enda mer i vekt, men jeg sliter med å gå opp. Jeg synes ikke at man skal dra konklusjonen om at man er syk kun fordi man er tynn, sier hun.

Ifølge Ullebø forandret vekten seg da hun flyttet til Oslo i fjor høst.

– Tidligere tenkte jeg aldri over hva jeg spiste. I Oslo kom jeg i et nytt miljø, og jeg møtte kjæresten min. Han sa også at jeg var for tynn, sier hun.

– Hva tenker du om å dele lettkledde bilder av deg selv på bloggen, når du selv mener at du er for tynn?

– Jeg får mange kommentarer fra lesere som selv er naturlig tynne, og de finner trøst i at jeg er selvsikker selv om jeg er tynn. Jeg prøver alltid å få frem mitt budskap om at man må spise næringsrikt, sier Ullebø.

– Tenker du at du kan påvirke noen av de unge leserne dine?

– Jeg har sikkert påvirket noen av leserne mine negativt. Men dersom noen som er spiseforstyrret leser bloggen min og blir trigget, så ville de blitt trigget av mye annet også. Jeg synes at det er for dumt at jeg skal gjemme kroppen min på grunn av det, sier hun.

Kjæreste

«Bloggerne»-kamerateamet har fulgt Ullebø da hun flyttet fra Førde til Oslo etter videregående.

Det var da hun kom til Oslo at hun satset for fullt på bloggingen.

– Tiden i Oslo har vært det beste halvåret i livet mitt så langt. Jeg følte meg fanget i den byen jeg bodde i og hadde ingen inspirasjon, men nå har jeg blomstret. Og det går bedre enn noen gang med bloggen, sier Ullebø.

I skrivende stund ligger hun på niendeplass på Blogglistens oversikt over Norges mest leste blogger, og hun har over 660.000 følgere på Instagram. Ifølge 730.no er hun den nordmannen som var mest populær på billeddelingstjenesten i fjor, foran både fotballspiller Martin Ødegaard og artistene Kygo og Marcus & Martinus.

FRA BLOGG TIL TV: Dette er noen av bloggerne som blir å se i den nye sesongen. Foran fra venstre: Anna Rasmussen, Marna Haugen Burøe og Anniken Jørgensen. Bak fra venstre: Anne Brith Davidsen, Ørjan Burøe og Kristine Ullebø. Foto: Gøran Bohlin , VG

I Oslo fant hun også lykken på kjærlighetsfronten. For tre uker siden ble hun kjæreste med Fabian Venjar (25).

– Jeg offentliggjorde det på bloggen uten å spørre han, men det gikk heldigvis fint, sier hun lattermildt.

– Det er kanskje litt rart for han å være i offentligheten slik, men jeg lever av å dele livet mitt, så da kan jeg ikke skjule han for bloggen, sier hun.