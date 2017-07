Bloggere går hardt ut mot Jodel

Bloggere opplever hets, rykter og negative kommentarer på den anonyme appen Jodel. Nå går flere hardt ut mot brukerne.

Jodel er en app du kan publisere anonyme innlegg på. VG har tidligere skrevet om ungdommer som trakasserer hverandre på appen.

Nå reagerer norske bloggere på det de opplever som hets og mobbing. Flere har den siste tiden publisert innlegg der de uttrykker misnøye over Jodel-bruken. Spesielt reagerer bloggerne på egne Jodel-fora som omhandler bloggerne selv.

Foreldre bør ta ansvar



Tidligere «Paradise Hotel»-deltager Andrea Sveinsdottir (22) er blant dem som har lest mye negativt om seg selv. Hun forteller at nysgjerrigheten ble for stor og at det var lett å oppsøke negative kommentarer.

– Engang skrev jeg et innlegg om det å være et godt forbilde. Da skrev de at hvis Andrea skulle snakke om å være godt forbilde, kan sammenlignes som at Josef Fritzl skulle gi råd om det å være en god far, forteller hun.

SLADDER: Slik ser det ut på «BloggerGossip»-forumet inne på Jodel. Foto: Skjermdump.

Hun påstår at brukerne ikke tenker over at offentlige personer kan bli såret av innleggene.

– Jeg har følelsen av at en ofte tenker at vi ikke tar oss nær av slike kommentarer fordi vi er offentlige personer, men det sårer like mye for meg som for deg, sier Sveinsdottir.

Hun mener foreldre bør ta en alvorsprat med barna om nettvett.

– Snakk med barna dine om nettvett og at offentlige personer også er mennesker.

Flere bloggere som Kristine Ullebø, Andrea Badendyck, Martine Lunde og Sofie Nilsen, har skrevet blogginnlegg om Jodel.

Skriver om utroskap og mishandling

Sofie Nilsen (22), som også har vært med på «Paradise Hotel», mener appen er blitt et sted for ryktespredning og trakassering.

– De skriver stygge kommentarer om folk, i tillegg til rykter om utroskap, mishandling og publiserer fullt navn, sier Nilsen.

REALITYSTJERNE: Sofie Caroline Nilsen (22) er tidligere «Paradise Hotel»-deltager og toppblogger. Foto: PRIVAT

Bloggeren måtte til slutt å fjerne appen, fordi hun ikke ønsket å støtte et forum med rykter og trakassering. Hun har lest flere innlegg om seg selv.

– Jodel kan være morsomt, men da bør retningslinjene følges, sier hun.

Kristine Ullebø har gått hardt ut mot Jodel en rekke ganger.

«Det skal ikke mer til enn en kveld på byen for min del før det ramler inn med vitser, rykter og ekle utsagn på den appen», skriver hun på bloggen.

Andrea Badendyck sammenligner appen med Kvinneguiden, som er Norges største nettside for kvinner.

«Fy faen, kvinneguiden i ny versjon. Selvfølgelig måtte jeg lese, og vet dere hva? Jeg blir direkte sint. Der var det bare en haug av drittslenging, gossip og bullshit», skriver hun.

NY SESONG: Kristine Ullebø (20) skal være med på ny sesong av årets «Bloggerne». Foto: Gøran Bohlin, VG

– Dere er ikke anonyme



Politiet i Finnmark har tidligere i år publisert et innlegg dedikert til Jodel-brukere, og at de har mottatt flere meldinger om hetsing og trakassering. «Vi får tilgang til både telefonnummer og IP-adresser dersom det er snakk om straffbare forhold. Mobbing og trakassering på nett er straffbart. Så kutt ut, vær grei på nett, så slipper du å bli oppsøkt av politiet.» Stor økning: Antall trusler mot skoler Kripos driver for tiden en nettkampanje som skal bidra med å ta avstand fra hatprat på nett. De oppfordrer derfor til å svare sinte innlegg på nett med en sommerfugl. – Med vår sommerfuglpatrulje ønsker vi å spre litt mer kjærlighet og litt mindre hat og frykt, sier Kjersti Rønholt ved politiets nettpatrulje i Kripos. Hun forteller at det ikke er noe forskjell på å spre hat i virkeligheten og på nett.



– Det er de samme paragrafene i straffeloven som gjelder på nett som i virkeligheten. Mange tenker ikke over dette når de er på nett, fordi de tror de er anonyme, sier hun. (Saken fortsetter under bildet) FORUMER: På Jodel kan du finne forskjellige forumer som passer dine interesser. Foto: Skjermdump. Nettmobbing: Brer seg om blant barn Ifølge Rønholt er det viktig at foreldre er sammen med barna sine på nett. – Det er viktig å vite hvor de er og hvem de snakker med. Ved å snakke med barna får man vite veldig mye om barns nettvaner. Videre anbefaler hun å ta kontakt hvis man er i tvil. – Det er kanskje vanskelig for folk flest å vite om man er utsatt for mobbing eller trakassering, om det man har vært utsatt for er straffbart. Er man i tvil om det, så kan man ta kontakt med politiet for rådgivning. (Saken fortsetter under bildet) NETTKAMPANJE: Kripos har startet i gang «sommerfuglpatruljen» som har sin hensikt å spre mer kjærlighet. Foto: Skjermdump

Misbrukt appen

Jodels PR-ansvarlig Barbora Galandakova, er sjokkert over at det eksisterer egne forumer for å spre sladder.

– Det er ikke lov til å gi ut navn, mobbe eller spre rykter på Jodel. Dessverre ser det ut som noen her har misbrukt appen, skriver hun i en epost til VG.

Galandakova forteller at Jodel tar slikt på alvor, og vil sørge for å fjerne slike innlegg.

– Vi vil ikke tillate at noen ødelegger for resten og det man egentlig skal bruke appen til – nemlig dele følelser, informasjon og nyheter.

Videre anbefaler hun brukerne til å oppføre seg fint og rapportere innlegg som går imot vilkårene.

– Vi skal sørge for at brukerne får en god følelse av å være på denne plattformen, avslutter hun.

Da VG tok kontakt med Jodel, ble saken videresendt til sikkerhetsteamet som skulle gå over forumene. Foreløpig er ikke noen av kommentarene som går imot retningslinjene blitt fjernet.