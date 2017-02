Blogger refser «Mamma til Michelle»

Den profilerte mote- og livsstilsbloggeren - og småbarnsmoren - Janka Polliani (38) rykker nå ut mot Anna «Mamma til Michelle» Rasmussen (20) og antyder at hun er «tjukk i huet».

«Vi har levd med sosiale medier i en årrekke nå, så om vi har kommet helt til 2017 og ikke skjønner at vi må beskytte barna våre fra sosiale medier er vi ikke litt tjukke i huet da?»

Slik avslutter Janka Polliani sitt blogginnlegg som hun publiserte under tittelen «I told you so» fredag kveld. Der reagerer hun på uttalelser som Anna Rasmussen kom med i et VG-intervju dagen i forveien, der Rasmussen sier at hun vurderer både hjemmeundervisning og ekstra sikkerhetstiltak når datteren Michelle begynner på skolen til høsten.

REFSER: Mote- og livstilssblogger Janka Polliani. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Til VG sier Janka Polliani at innlegget hennes i utgangspunktet var ment som en oppfølger til et tidligere innlegg på bloggen, og at hun ikke er ute etter Anna spesielt, men at VG-intervjuet med Anna Rasmussen aktualiserte problemstillingen.

– Anna ble dratt frem, men jeg kunne like gjerne ha snakket om andre. Det er med andre ord ikke en kritikk av henne som mor eller person, men heller en påminnelse til alle andre om at du ikke bør eksponere barna dine slik mange bloggere gjør, sier Janka Polliani til VG.

I VG-intervjuet sier Anna Rasmussen blant annet:

– Vi ser på flere muligheter, og vurderer både privatskole og hjemmeundervisning. (..) Det er for å ivareta sikkerheten hennes. Jeg er sikker på at Michelle hadde hatt det best på en vanlig, offentlig skole, men sikkerheten hennes er viktigere enn noe annet.

I sitt blogginnlegg opplyser Janka Polliani at også hennes sønn begynner på skolen til høsten. Og påpeker:

« Og vet dere hva, min sønn starter også på skolen til høsten, men det visste du ikke, ikke om du leser bloggen min heller eller følger med på meg i sosiale medier. For i motsetning til mange andre som blogger, har jeg valgt å ikke eksponere barna mine, mine barns navn er aldri nevnt i sosiale medier».

Polliani er opptatt av at man mister kontrollen over bildene av barna så fort de postes i sosiale medier.

Hvem som helst kan få tak i bildene, pedofile kan bruke de til ting jeg ikke engang vil tenke på, i verste fall i kidnappingssaker, Vi vet nemlig aldri ! Vi vet ikke hva bildene av våre barn vil bli brukt til!!!» skriver hun.

Janka Polliani setter også et spørsmålstegn ved klokheten av å opprette en Instagram-profil til datteren når hun er bare fire år.





«Et barn som får opprettet en instagramprofil som liten, har ingen grunnlag til å forstå hva det innebærer. Og jeg kan sanktens forstå at vi har lyst til å publisere bilder av barna våre, eksponere de i blogg eller i sosiale medier, men i disse tilfellene kan vi ikke være etterpåkloke?» står det å lese på Janka Pollianis blogg.

Anna Rasmussen opprettet Instagram-kontoen for datteren Michelle for halvannet år siden. Den er ikke oppdatert på godt over ett år og inneholder kun tre bilder av Michelle, men har likevel 13.600 følgere.

VG snakket med Anna Rasmussen lørdag kveld. Da hadde hun ennå ikke lest innlegget til Janka Polliani. Senere på kvelden valgte hun via epost å avstå fra å kommentere Pollianis utspill, men la samtidig ved flere eksempler på at også Janka Polliani har eksponert sin sønn i sosiale og tradisjonelle medier, blant annet på forsiden av Mor&Barn-utgaven av Kamille i 2013.

– Jeg har lagt ved noen bilder som er relevante til saken deres, med tanke på hvem som faktisk har uttalt seg her, skriver Anna Rasmussen i eposten til VG.

Til dette svarer Janka Polliani:

– Jeg er som de fleste foreldre stolt av begge mine barn, og de få gangene jeg har publisert barna – jeg tror jeg kan telle på én hånd de gangene dette har skjedd på fem år – er det nettopp fordi jeg er stolt. Men jeg er bevisst de få gangene det har skjedd. Det er også stor forskjell på å skrive en blogg som handler om barna sine og livet sitt, enn å poste ett enkelt bilde av barna sine. Jeg mener vi skal gå foran som gode eksempler og skjerme barna fra for mye eksponering, sier Janka Polliani.

Hun deler gjerne noen huskeregler for publisering av barnebilder:

- Vær nøye med hva slags bilder og videoer du deler og hvem du deler det med.

- Ikke opplys om navn. De som kjenner barna dine vet likevel hva de heter.

- Ikke post bilder av nakne eller lettkledde barn.

- Tenk deg om; vil barnet synes dette er greit om fem-ti år?

- Ikke del informasjon om barnet ditt eller for personlige historier og detaljer.

- Det er du som har valgt å være offentlig, ikke barnet ditt. Det er du som velger å publisere noe om barnet ditt, ikke barnet selv.

Datatilsynet har på sin side utarbeidet et sett med regler og tips for publisering av bilder av barn. Dette kan du lese HER.