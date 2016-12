19-åringen fra Førde lurer på om kristen tro eller stort kjøttkonsum er nødvendig for å ha en fin jul.

Julehøytiden er en tid for tradisjoner for mange. Mange spiser det samme, gjør det samme og er med de samme menneskene hvert år. På selveste julaften begynte bloggeren Kristine Ullebø (19) å reflektere rundt hvorfor hun går i kirken og spiser kjøtt i julen, når hun ikke gjør det ellers.

Hun følges av nesten 700.000 på Instagram, og bloggen hennes Krisssy.blogg.no ligger stabilt blant de 20 mest leste i Norge. I tillegg er hun blant dem som skal være med i neste sesong av «Bloggerne» på TV 2.

I to innlegg med titlene «Gå i kirken uten å være kristen» og «Vegetarianer i sosiale settinger?» reflektere hun over to temaer som er sentrale i hennes juletradisjoner.

– Må man spise uhorvelige mengder kjøtt for at det skal bli ordentlig jul? Må man tro på Gud for å kunne gå i en julegudstjeneste? Hva er egentlig det viktigste for oss i julen? spør hun VG.

Hun forteller at synet hennes på juletradisjonene har endret seg ganske mye de siste årene.

– Det er nok en blanding av at jeg har blitt påvirket av hvordan samfunnet og menneskene har endret seg i forhold til både religion og kjøttindustrien, i tillegg har jeg begynt å reflektere rundt valgene i mitt eget liv i mye større grad enn hva jeg gjorde da jeg var yngre, forteller hun og legger til:

– Før dro jeg bare i kirken fordi mamma gjorde det, og jeg spiste også pinnekjøtt, kalkun og ribbe bare fordi alle rundt middagsbordet gjorde det. «Sånn var det bare», tenkte jeg.

– I år kjente jeg at nok var nok, jeg er snart 20 år gammel og burde begynne å stå opp for valgene mine, selv om man da kanskje trosser noen tradisjoner på veien, slår hun fast.

På julaften var 20-åringen fra Førde tilbake i Vestlandsbygda, og sammen med moren gikk hun i kirken.

«Hvorfor melder jeg meg bare ikke ut av kirken? har jeg spurt meg selv mange ganger. Svaret er fordi kirken for meg er forbundet med norsk tradisjon, og ikke religionen i seg selv. Jeg føler meg nesten litt slem som har et sånt syn på det, for det er jo de troende sitt sted og det er noe jeg har stor respekt for», skriver hun på bloggen.

Hun innrømmer ovenfor VG at hun var småredd for reaksjonene hun kunne få.

– Jeg vet at religion er noe som står mange mennesker veldig nært og kjært, så jeg var redd for å «tråkke» på noen, sier hun.

Hun ble positivt overrasket over reaksjonene, og synes det har vært gøy å høre de kristnes perspektiv på budskapet hennes.

– Nesten alle som la igjen en kommentar på innlegget mente det kun var flott å se at kirker er et sted for alle uavhengig av tro og verdier, forteller 20-åringen.

Vil ikke være til bry

I det andre innlegget skriver hun at hun ble helt ødelagt av julemiddagen, men spiste pinnekjøtt fordi hun ikke ønsket å være til bry for foreldrene.

«Nå som jeg har bodd for meg selv i snart et halvt år har det gått helt fint, jeg kjøper enkelt og greit ikke inn kjøtt til kjøleskapet mitt og det er null problem. Jeg tenker ikke over kjøtt engang. Men så kommer jeg hjem, og jeg føler jeg "må" spise det jeg får servert.», skriver hun på bloggen.

Hun presiserer at hun ikke må i ordets rette forstand, men at hun syns det er vanskelig å si nei takk til kjøtt hun får servert.

– Det virker som om mange har samme tanker i hodet som meg, spesielt det med å skulle spise noe annet til julemiddagen. Jeg tror mange vegetarianere sitter med samme følelse av at man ikke vil være til «bry» for de rundt seg, samtidig som man så gjerne vil stå opp for sine egne verdier og valg, forklarer Ullebø til VG.

Begge innleggene er resultat av at 20-åringen har stilt spørsmål ved hva som egentlig er det viktigste ved julen, og hun forteller at det er befriende å ha delt dem.

– Derfor gir det meg en slags betryggende følelse at det er flere mennesker også sitter med de samme utfordringene som jeg gjorde denne julen. Forhåpentligvis velger flere mennesker å kutte ut kjøtt, slik at man ikke lenger blir den sære ved middagsbordet. Det har jeg troen på!