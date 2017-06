Blogger Kristin Gjelsvik trakk seg fra «Skattejakten.LIVE» i sinne

Kristin Gjelsvik (30) skulle vært på vannet frem til september, men nå har hun mønstret av – tre måneder før skjema.

Det som skulle være en fem måneder lang «nettseilas» for bloggkjendisen, er altså over etter kun to måneder. Eller, den har i praksis vært over i snart fire uker allerede. Men nå er det altså klart at Gjelsvik ikke kommer om bord igjen.

«I'm out», skriver Gjelsvik, også kjent fra «Paradise Hotel» i 2012, på bloggen Styleconnection. I klare ordelag forteller hun hvorfor prosjektet «ikke har svart til forventningene».

Husker du? «Paradise Hotel»-par blir samboere

– Uprofesjonell

30-åringen går ikke rundt grøten, men utbroderer at kommunikasjonen mellom henne og produsent Rolf-Ørjan Høgset (43) «ikke var optimal».

«Jeg oppfatter Rolfs lederstil som uprofesjonell», langer Gjelsvik ut og fortsetter med å beskylde produsenten og kjendisfotografen for manglende empati og manglende kompetanse til å koordinere og lede.

Planen var at Gjelsvik og den tidligere «Robinson»-deltageren Cathrine Montero Moen (26) gjennom «Skattejakten.LIVE» skulle navigere den 38 fot store spesialbygde seilbåten fra Oslo til Kirkenes sammen – uten at noen av dem har seileerfaring.

PRODUSENT: Fotograf Rolf-Ørjan Høgset. Foto: PRIVAT

Siden startskuddet 9. april har det meste vært dokumentert gjennom direktesendinger i sosiale medier. Men nå har skattejakten altså støtt på solide skjær i sjøen, og Moen må fortsette alene.

Gjelsvik hevder i blogginnlegget at kjendisfotografen manipulerer og bruker hersketeknikker for å få det som han vil.

«Dette er en lederstil som overhodet ikke er holdbar, og mye av grunnen til at jeg har valgt å trekke meg», skriver hun.

Høgset: – Tar smellen



Høgset sier til VG at han som produsent for et nyskapende prosjekt som «Skattejakten.LIVE», har vært forberedt på både utfordringer og kritikk.

– Det er en del av jobben min å ta smellen underveis. Med unntak av et par meldinger på Facebook, har jeg ikke fått Kristin i tale etter at hun forlot skuten 16. mai, men jeg håper at vi kan skvære opp en gang og tenke tilbake på alle de fine og artige øyeblikkene vi hadde sammen på turen, sier han.

Har blitt beskyldt før: Linnea Myhre langet ut mot kjendisfotograf

STARTSKUDDET: Cathrine Montero Moen og Kristin Gjelsvik var optimistiske da de la fra kai. Foto: Skattejakten.LIVE

Gjelsvik påstår for øvrig i bloggen at Høgset skal ha svertet sin prosjektkollega Terje Sandviken Næss overfor sponsorer. Om det sier Høgset:

– Terje eier 50 prosent av selskapet Skattejakten.LIVE AS og er en viktig støttespiller for meg i dag, som han har vært helt siden prosjektet ble påbegynt for nesten et år siden. Terje jobber fortsatt med Skattejakten.LIVE etter at vi ble enige om en justering av hans rolle i produksjonen.

Disputt: Følte seg oversett av TV 2

Ingen betenkeligheter



Gjelsvik forklarer overfor VG at hun ikke har noen betenkeligheter med å gå så hardt ut mot Høgset i bloggen, selv om det der kun er hennes versjon som kommer frem.

– Det er ikke noe injurierende – dette er jo en oppfatning av hans lederstil, mener hun.

Bloggeren er usikker på hvordan samarbeidsbruddet vil påvirke henne karrieremessig.

– Men ærlighet burde ikke få negative konsekvenser eller straffes, ei heller når man står opp for folk man bryr seg om. Det må være rom for å gi uttrykk for at man er uenig, og jeg tror dessverre at det er altfor få i mange bransjer og stillinger, som ikke tør å si ifra på arbeidsplassen når de opplever en lederstil som ikke er akseptabel, sier hun og legger til at hun taper noen kroner på ikke å bli med videre.

Husker du denne? Blogger gikk på telefonsmell – tok grep

Ikke noe nederlag



Gjelsvik hevder at hun trakk seg fordi hun ikke ble innviet i planleggingen.

– Jeg sa klart fra at jeg ikke kunne si ja til å bli med videre uten å vite om vi hadde finansieringen på plass, noe som ikke var bekreftet på det tidspunktet.

Bloggeren, som i disse dager er i innspurten av et bokprosjekt, føler det ikke som noe nederlag å trekke seg ut.

– Snarere tvert imot. Det var veldig lett å ta denne beslutningen, basert på de samarbeidsproblemene jeg hadde med produsenten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

OM BORD: Kristin Gjelsvik og Cathrine Montero Moen før de støtte på skjær i sjøen. Foto: SKATTEJAKTEN.LIVE

«Skattejakten.LIVE» går ut på å finne skatter i form av mennesker, steder eller andre ting ved de 50 havnene skuta legger til kai. Lokalbefolkningen blir også invitert med.

Kristin Gjelsvik: Oppfordrer unge til å elske sitt unike utseende

Budsjettet for prosjektet er på i overkant av 10 millioner kroner. Inntektene skal komme ved at innholdet spres i sosiale medier. Høgset mener seilasen klarer seg godt uten Gjelsvik.

– Responsen på det som er publisert etter at Kristin forlot skuta, er faktisk større enn det som ble lagt ut tidligere. Så prosjektet er på ingen måte avhengig av en stor bloggprofil, sier han.

Kan bli erstattet



Gjelsvik sier til VG at hun ikke er overrasket over at Høgset mener det:

– Denne kommentaren føyer seg inn i rekken over ting som får stå for hans regning. At han har fått litt mer trafikk etter denne saken ble kjent, er ikke så rart. Således har jeg kanskje indirekte bidratt til mer trafikk ved å forlate båten.

Høgset utelukker ikke at de vil finne en erstatter.

– Vi kommer til å savne Kristin og er åpne for forslag til ny makker til Cathrine, som nå er i full sving med nye ekspedisjoner i Bodø og omegn.

Tilbakeblikk: Han fotograferte gravid «Fotballfrue» uten en tråd

«Skattejakten.LIVE» har i skrivende stund kun 6382 følgere på Facebook.

– Vi baserer oss ikke på «følgere», men bygger alt på Facebook-algoritmen. Vårt publikum er aldri innom siden vår, men får innholdet rett opp i sin egen feed. Det er langt mer effektivt, mener Høgset og viser til at antall videovisninger de første ukene lå på godt over 600.000 – og at innleggsengasjementet i tilsvarende periode var på godt over 200.000.

Gjelsvik sier til VG at hun har et godt forhold til Montero Moen.

– At hun er med videre, er hennes selvstendige avgjørelse.

Montero Moen ønsker ikke å kommentere saken.