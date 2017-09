Bloggeren Anniken Jørgensen og ekskjæresten Anders Gran er gode venner til tross for et vondt brudd. Nå åpner Jørgensen opp om hvordan det var å forelske seg igjen etter flere år med kjærlighetssorg.

Anniken Jørgensen (20) fant kjærligheten med bergenseren Anders Gran (24) i januar i år. De to flyttet raskt sammen i leilighet i Oslo, men før sommeren brast lykken. Paret har likevel jevnlig blitt observert sammen, og Gran er fortsatt en stor del av livet til bloggeren.

Mandag var TV 2-serien «Bloggerne» tilbake på skjermen, og da fikk seerne se et nyforelsket par.

– Det blir fint å se tilbake på, tror jeg. Begge har glemt hva som er med og er litt usikre på hva som kommer til å bli vist, forteller Gran til VG forut for premieren.

– Jeg tror det kommer til å bli litt rart og kanskje litt vondt også. Det er en fin historie, og det er fint å få litt kjærlighet på tape. Det er bra for leserne mine å se også, jeg tror ikke de har sett meg i en sånn tilstand før, forteller Jørgensen.

Knakk sammen: – Jeg var så lei meg

Hun har snakket og skrevet mye om kjærlighet tidligere, men mest om de negative sidene ved det. I 2015 snakket hun ut i VG om hvordan hun ble syk av kjærlighetssorg. Det har også preget hvordan hun har sett på forhold, røper bloggeren.

– Jeg trodde faktisk ikke jeg kom til å bli forelsket igjen, men så ble jeg det, da, og det skremte livskiten ut av meg, sier Jørgensen.

– Jeg merker jeg har beskyttet meg selv mye og passet på meg selv til de grader i forholdet. Men jeg merket det ikke før det ble slutt. Jeg har nok hatt ganske tøff kjærlighet mot Anders, forteller hun.

Gran legger ikke skjul på at det til tider ikke var så enkelt for ham å takle.

– Hun har sine ting, og det har vært vanskelig for meg siden jeg ikke har vært borti det før. Hun kan være den mest kjærlige personen som finnes i noen uker, så plutselig skjer det noe så det endrer seg. Det har vært mye frem og tilbake, sier han.

– Man finner seg i det fordi man er glad i personen. Det har vært vanskelig og fint på samme tid, legger han til.

– Det var skikkelig brudd



De to avslører at selve bruddet ikke vil vises på TV, men at seerne vil se at det ikke går så bra med paret på slutten. I juni flyttet de fra hverandre.

– Det var et skikkelig brudd med tårer, krangling og smelling i dører. I perioder snakket vi ikke sammen i det hele tatt, men så var det en del praktiske ting som gjorde at vi måtte snakke sammen, forteller Jørgensen.

– Og det er ganske vondt når man har veldig lyst til å ha kontakt, men ikke bør, så må man på grunn av logistikk, skyter Gran inn.

Jørgensen forteller at i det første bruddet hun gikk gjennom, var det hun som ble dumpet, men at det var annerledes denne gangen.

– Det har vært veldig, veldig rart for meg å se Anders ha det så vondt. Jeg unner ingen å kjenne på den smerten jeg kjente på den gangen, og det å påføre noen andre den smerten var verre enn noe annet for meg, forteller 20-åringen.

Hun legger til at hun har fått en helt ny forståelse av et brudd ved å stå på andre siden av det.

De to forteller at de brukte tid på å finne tilbake til vennskapet. Det startet med mye krangling, men så fikk de snakket ut og kom til et punkt hvor de forsto hverandre.

– Det startet med at han glemte igjen ting, så begynte vi å møtes mer utenfor hjemmet. Til slutt ble det en god tone, forteller Jørgensen.

Bloggeren syns det var viktig å finne tilbake til vennskapet etter bruddet.

– Det er trist at hver gang man er sammen med en person, som betyr så mye og vet så mye om deg, skal bli til en person du ikke kjenner etterpå. Jeg ville ikke det fordi Anders har blitt en så stor del av meg, mye fordi han er beviset på at jeg klarte å forelske meg igjen. Det er dødsviktig for meg, og derfor trenger jeg ham i livet mitt, forteller hun.

Skremt av navnet «kjæreste»

20-åringen tror også at merkelappen «kjæreste» gjorde det vanskelig for henne.

– Jeg tror den betegnelsen skremmer meg veldig mye. Det gjør at jeg får halen mellom beina og får lyst til å stikke av med én gang. Nå føles det mer fritt, og jeg er mye mer åpen og komfortabel med ham, sier hun.

– Jeg tror vi har det bedre nå, skyter Gran inn.

De forteller at de gjorde forskjellige ting sammen i starten, men at etter hvert dreide hverdagen seg om soving, spising og Netflix. Jørgensen forklarer at de fungerer bedre når de ikke bor sammen.

– Vi er ikke sammen, men vi fungerer som et kjærestepar bare uten merkelappen, forklarer Gran.

– Hvor fritt og deilig er ikke det? Om Anders en dag skulle velge å være med noen andre, må jeg stå i det. Vi har valgt dette selv, og jeg må bare godta og takle det, legger Jørgensen til.

De har også lært at de kanskje ikke skulle flyttet sammen så tidlig som de gjorde.

– Men det ble sånn, man er forelsket og vil være sammen hele tiden, mener Jørgensen.

– Vi hadde nok gjort det likevel, uansett hvor mange som hadde sagt til oss at vi ikke burde gjøre det. «Learning by doing», legger Gran til.