Slik gikk det da Bill Cosby tvitret koselig bursdagsmelding

Den overgrepsmistenkte komikeren ba om godhet for å feire hans egen 80-årsdag. Svarene han fikk var nok ikke helt slik han ventet.

Den aldrende komikeren er ikke lenger «Amerikas pappa» som han ble kalt under storhetstiden på 80-tallet. En lang rekke anklager om overgrep har satt en stopper for det, og tidligere i sommer sto han tiltalt for å ha dopet ned og forgrepet seg på 44-årige Andrea Constand.

Saken ble imidlertid annullert da juryen etter over 50 timer med forhandlinger ikke klarte å komme til enighet. Bill Cosby er dermed en fri mann, etter å ha risikert 30 år i fengsel.

I går fylte han 80 år, og anledningen benyttet han blant annet til å sende ut følgende melding på Twitter:

Bidra til å feire den store 80-årsdagen ved å gjøre noe snilt for noen andre i dag! Takk, alle sammen.

Cosby fikk 66 «retweets» (videresending av meldingen, journ.anm.) og 264 likes på meldingen, ikke veldig overbevisende for en med nesten fire millioner følgere.

Han får mange gratulasjoner på Twitter også, men også en lang rekke meldinger som minner ham på de mange beskyldningene om overgrep.

«Ok voldtektsmann», skriver en som svar.

En annen svarer «Var det det du gjorde da du dopet ned og voldtok de kvinnene?».

Og sånn fortsetter det:

«Er det å dope noen ned og voldta dem oppfattet som snilt?».

Noen forsøker seg med svart humor også: «Vi burde ta en drink. Eller, vent. Åh. Lover du at det ikke blir rar?»

«Det skal jeg gjøre» svarer en på Cosbys oppfordring om å gjøre noe snilt. Før han fortsetter: «Jeg kommer ikke til å dope ned og voldta mange kvinner. DAAAAW».

«En voldtektsmann fortjener ikke bursdagshilsener, slett kontoen din», skriver en annen bruker.