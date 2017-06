Nå vil Cosby lære andre å beskytte seg mot overgrepsbeskyldninger

Bill Cosby (79) tar nå initiativet til en rekke opptredener hvor han skal snakke om seksuelle overgrep - og hvordan kjente personer kan forholde seg til slike beskyldninger.

Beslutningen om å gjøre en serie med slike opptredener kommer i kjølevannet av at overgrepssaken mot Bill Cosby nylig ble annullert etter at juryen ikke klarte å bli enige om en kjennelse.

– Mr. Cosby vil begynne å jobbe igjen, fortalte hans talsmann Andrew Wyatt i et intervju med TV-stasjonen WBRC



Wyat fortalte ifølge Variety at Cosby og hans management nå planlegger opptredner og møter i lokale rådhus, deriblant i Birmingham i delstaten Alabama, for blant annet å snakke med unge mennesker som er i ferd med å opparbeide seg en kjendisstatus.

Fikk du med deg? Aktor: Bill Cosby misbrukte sin makt og berømmelse

– Rett og slett fordi dette problemet er større enn Bill Cosby, sier Andrew Wyat.

– Kan ramme hvem som helst



Han mener at beskyldninger som Bill Cosby har vært utsatt for også kan ramme en hvilken som helst ung person som er i rampelyset.

– Det gjelder ikke minst dagens unge idrettsutøvere. De trenger å vite hva de utsetter seg for når de er ute og fester - og gjør ting de kanskje ikke burde gjøre. Dette gjelder også gifte menn, fremholder Wyat.

Hovedvitnet i Cosby-saken: – Jeg ville at det skulle stanse

– Lovverket endrer seg når det gjelder hva som i lovens forstand kan være seksuelle overgrep, supplerer Cosbys talskvinne, Ebonee Benson.

– Derfor er det viktig at man blir oppdatert og bedre opplyst. Bare det at man tar noen på skulderen kan bli oppfattet som et seksuelt overgrep, fortsetter Benson.

Historien om TV-stjernen: Glansen som falmet

Anklaget av rundt 60 kvinner



Det vakte sterke reaksjoner da dommer Steven O'Neill annulerte rettsaken mot Bill Cosby i forrige uke. Cosby stod tiltalt for å ha dopet ned og forgrepet seg på 44-årige Andrea Constand i Philadelphia i 2004. Constand hevder at Cosby dopet henne ned med vin og piller og misbrukte henne seksuelt. Cosby har avvist alle anklager. Constands sak er den eneste Cosby er blitt tiltalt for etter at rundt 60 kvinner stod fram og anklaget komikeren for overgrep.

Påtaleansvarlig Kevin Steele opplyser at han vil reise ny rettssak mot 79 år gamle Bill Cosby.