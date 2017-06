Kjendiser reagerer på Cosby-annullering

«Girls»-skaper Lena Dunham er blant flere kjendiser som reagerer at overgrepssaken mot Bill Cosby ble annullert.

Rettssaken hvor Bill Cosby sto tiltalt for seksuelt overgrep mot Andrea Constand (44) ble lørdag kjent ugyldig. Det kom etter at juryen ikke klarte å bli enige om en kjennelse, etter å ha forhandlet i 52 timer denne uken.

Flere kjendiser reagerer på at saken ikke endte med dom mot den tidligere komikeren.

Hovedvitnet i Cosby-saken: Jeg ville at det skulle stanse

Saken handler om mer enn Bill Cosby, skriver Lena Dunham på Twitter.

– Ofre for seksuelle overgrep opplever hver dag at rettssystemet kaller dem løgnere og unngår at sannheten kommer frem. Mitt hjerte er med hver eneste av disse overlevende, skriver hun blant annet.

REAGERER PÅ COSBY-SAKEN: Skuespiller Olivia Wilde. Foto: Eduardo Munoz Alvarez , Reuters

Skuespiller Olivia Wilde har retweetet meldingen fra skribent Shaun King, som spør retorisk:

– Hvordan kan vårt rettssystem holde NOEN ansvarlig for seksuelle overgrep når presidenten kommer unna med det? På samme måte som vi har hørt at Cosby ga kvinner piller som brukes for å dope en ned, har vi hørt Trump innrømme at han angriper kvinner seksuelt.

Bakgrunn: Trump i lekket video: «Grab them by the pussy»

Påtalemyndigheten har allerede varslet at de vil reise en ny rettssak mot 79-åringen.

Forsvarerne mener derimot at utfallet er en seier, og TV-stjernens kone Camille Cosby anklaget aktor Kevin Steele for å være «avskyelig ambisiøs». Hun angrep videre både dommeren, fornærmedes advokat og mediene.

Aktor i retten: Bill Cosby misbrukte sin makt og berømmelse

Regissør Judd Apatow er blant de som er opprørte over at juryen ikke kom til enighet.

– Hvis Cosbys forsvar er riktig så innrømmer han å ha bedratt kona si hundrevis av ganger med piller som hjelp. Det innrømmer han. Hvem gjør slikt?

Historien om TV-stjernen: Glansen som falmet

Komikerlegenden RuPaul skriver:

– Rettssystemet vårt er en vits som ikke er morsom i det hele tatt.

Matt Oswalt brukte sarkasme når han skrev i en melding på Twitter: Nå som rettssaken er over kan Cosby gå tilbake og være vår amerikanske favorittpappa.