For første gang siden saken mot den amerikanske komikeren og skuespilleren Bill Cosby begynte, fikk publikum høre historien til Andrea Constand.

Den 44 år gamle kvinnen er hovedvitnet i rettssaken mot TV-stjernen, som er tiltalt for å ha dopet henne og misbrukt henne seksuelt.

Rundt 60 kvinner har stått fram og anklaget 79-åringen for overgrep, men forholdene er foreldet slik at de ikke kan straffeforfølges. Constands sak er den eneste Cosby er blitt tiltalt for, og tirsdag fikk offentligheten altså høre hennes historie.

I rettssalen i Norristown utenfor Philadelphia beskrev hun hvordan komikeren hadde forgrepet seg på henne i 2004 etter å ha gitt henne tre blå piller som lammet henne.

Aktor i retten: Cosby misbrukte sin makt og berømmelse

– Ville det skulle stanse

Cosby selv satt sammen med sitt forsvar på den andre siden av rettslokalet. Han lente seg fram for å lytte, hvisket til sin advokat og ristet innimellom på hodet.

– I hodet mitt prøvde jeg å få hendene eller beina mine til å bevege seg, men jeg var helt stiv. Jeg kunne ikke gjøre noe motstand. Jeg ville at det skulle stanse, sa Constand.

GOD STEMNING: Bill Cosby sammen med sin talsmann Andrew Wyatt (t.h.) og advokaten Brian McMonagle. Foto: Brendan Mcdermid , Reuters

Overgrepet skal ha skjedd hjemme hos Cosby i en forstad til Philadelphia. Dersom han blir dømt, risikerer han ti år i fengsel.

Hans advokater forsøkte å finne hull i Constands historie, og viste blant annet til forskjeller mellom hennes vitneutsagn i rettssalen og politiforklaringer i et søksmål fra 2005.

Historien om TV-stjernen: Glansen som falmet

Forsvaret har hevdet at de to hadde et forhold, at Constand ikke var ute av stand til å gjøre motstand ​​og at hun samtykket i den seksuelle kontakten.

I retten fortalte hun at Cosby hevdet pillene han ga henne var et naturpreparat for å lette stress. «De er dine venner. De tar brodden av dette», forklarte hun at han sa.

Etter 20 minutter følte hun seg døsen, med sløret syn, utydelig tale og bein som føltes som gummi. Hun sa at Cosby både penetrerte henne med hånden og brukte hånden hennes til å beføle ham.

Hun sa at hun ikke var stand til å skyve ham bort eller be ham om å stoppe.

Så du denne? Bill Cosby avslørte forføringstaktikk

Første vitneprov

Før tirsdag hadde Constand aldri snakket om Cosby i offentligheten fordi hun har vært hindret fra å gjøre det i henhold til vilkårene i en konfidensiell avtale partene inngikk i 2006.

Hennes erklæring fra dette søksmålet er fortsatt forseglet.

Constand, som er fra Toronto-området, møtte Cosby mens hun jobbet for kvinnenes basketballteam på Temple University der Cosby en gang studerte.

Hun sa at de ble venner gjennom samtaler de hadde om laget og senere hennes karriere. Han inviterte henne hjem til middag.

Cosby var «en jeg stolte på,» sa Constand. «En mentor.»

Raser: Slik reagerte kjendisene på Cosby-skandalen