Medier: Beyoncé har født tvillinger

Beyoncé og Jay Z har blitt foreldre til tvillinger, skriver flere medier.

Allerede onsdag formiddag begynte det å koke over av rykter på Twitter om at popdronningen var i ferd med å føde tvillinger. Internasjonale medier var ikke sene med å kaste seg på rykteflommen.

Men natt til søndag skriver People, US Weekley og E! News at babynyheten er et faktum. De viser alle til flere anonyme kilder.

– Bey og Jay er begeistret, og har startet å dele nyheten med familie og nære venner, sier en kilde til People.

Stjerneparet har en datter fra før, Blue Ivy, som ble fylte fem år i januar.

Tvillingene er passende nok født i tvillingens tegn. Beyoncé avslørte graviditeten selv på Instagram i februar, med et bilde som gikk viralt i sosiale medier.