Beyoncés voksfigur får fansen til å rase

Anklager Madame Tussauds for å hvitvaske superstjernen.

En voksfigur som skal være popdronning Beyoncé dukket opp på Twitter tirsdag. Den skal være på utstilling på Madame Tussauds i New York, ifølge Time. Den falt imidlertid i ikke i god jord hos fansen hennes, som kaller seg «Bey Hive».

– Hvor er Beyoncé?

«Dette er Kesha, Britney og Mariah Carey i én figur. Hvor er Beyoncé som alle snakker om?», skriver en.

«Hvorfor ser Beyoncés voksfigur ut som om Lindsay Lohan har ligget med Jenna Jameson», spør en annen.

Kritikken går ut på at ansiktstrekkene er helt feil, og at hudtonen er altfor lys. Flere sier at de knapt kjenner igjen Beyoncé

En bruker hevder at figurmakerne aldri engang har sett Beyoncé, og legger ved bilder av to andre voksfigurer av artisten som ligner lite.

Til nettstedet TMZ svarer Madame Tussauds på kritikken.

– Vårt talentfulle team av skulptører gjør alt de kan for å forsikre seg om at vi nøyaktig fargematcher alle våre voksfigurer med kjendisen den skal forestille. Lyssetting inne på utstillingen kombinert med blitsfotografering kan forvrenge og feilrepresentere fargen på voksfigurene, sier en representant.

HVEM ER HVEM? Det er vanskelig å skille voksfigur fra levende Kylie Jenner. Foto: Vivien Killilea , AFP

Kylie-figur «for» lik

Samtidig som voksfiguren av Beyoncé blir sterkt kritisert, får voksfiguren av Kylie Jenner hyllest for å være nesten for realistisk.

Tirsdag ble voksfiguren av realitystjernen avduket på Madame Tussauds i Hollywood.

Under det første møtet med voksfiguren sin uttalte en noe forskrekket Jenner:

– Dette er meg! Det er faktisk ganske ekkelt, sier hun.

Voksfiguren var så ekte at Jenner lurte hele familien trill rundt, skriver hun på Instagram.

Figuren er inspirert av Jenner på Met-gallaen i fjor.

Noen reagerer på at Jenner sin voksfigur er skremmende lik henne selv, mens Beyoncé er knapt igjenkjennbar.