Beyoncé er gravid med tvillinger

Beyoncé Knowles (34) og Jay-Z (46) er gravide med barn nummer to og tre.

I et innlegg på det sosiale mediet Instagram velger Beyoncé å dele nyheten om at hun og mannen Jay-Z venter tvillinger. Dette er parets andre graviditet.

Beyoncé poserer med babymage og med et grønt sjal over hodet. Bak henne er det en stor fargerik blomsterkrans og hun sitter på knærne med en liten shorts og lilla bh.

Under bildet skriver hun:

«Vi vil gjerne dele vår kjærlighet og lykke med dere. Vi har blitt velsignet to ganger. Vi er utrolig takknemlige for at vår familie vil vokse med to, og vi takker for alle deres velsignelser. - The Carters.»

Superstjernen har over 92 millioner følgere på bildedeletjenesten Instagram. Kommentarfeltet sprekker over av glede fra fans, familie og venner. I skrivende stund har bildet over en million likerklikk.

Beyoncé til mannen: Jeg elsker deg!

Paret har vært forsiktige med å dele privatlivet etter den enorme berømmelsen. De gir sjeldent intervjuer og sa knapt et ord etter spekulasjonene om at Jay-Z hadde hatt en affære.

Etter sanglinjen «Becky with the Good Hair» fikk paret ekstremt mye oppmerksomhet, helt til låtskriveren bak sangen tok til ordet i et intervju.



Siden albumslippet «Lemonade» har fansen nærmest gått amok for å finne ut hvem den uidentifiserte kvinnen er.

Ifølge Daily Mail eksisterer nemlig ikke «Becky with the good hair» - til lettelse, eventuelt skuffelse for mange.

Se superparet kline til her: