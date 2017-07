Beyoncé viser frem tvillingene – og bekrefter navn

En måned etter fødselen viser Beyoncé frem Sir Carter og Rumi for verden.

Ryktene om fødselen svirret lenge før den endelige bekreftelsen kom 18. juni: Beyoncé og Jay-Z har blitt foreldre til tvillinger. De to har datteren Blue Ivy fra før.

Tvillingene ble betimelig nok født i tvillingenes tegn, og nå har endelig Beyoncé vist frem de to småtassene.

På Instagram poserer hun på et bilde som kan minne litt om det hun la ut da hun avslørte graviditeten.

Og her bekrefter hun også navnene på de to krabatene, det ene med mer kongelig schwung enn det andre; Sir Carter og Rumi. Det er et gutte og et jentenavn, men om dette faktisk stemmer er ikke bekreftet fra dem som vet det med sikkerhet.