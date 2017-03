Ben Affleck: – Jeg har fått behandling for alkoholavhengighet

I et Facebook-innlegg tirsdag avslører skuespilleren at han har vært på avrusning.

Tirsdag kveld skriver skuespiller Ben Affleck (44) på sin Facebook-side at han har fått behandling for alkoholavhengighet.

– Jeg har fullført behandling for alkoholavhengighet; noe jeg har vært nødt til å takle tidligere, om som jeg kommer til å måtte møte igjen i fremtiden, skriver han.

Les også: Ben Affleck dropper Batman-regien

I innlegget, som så langt har fått flere enn 36 000 reaksjoner, skriver Affleck at han ønsker å være et positivt eksempel for sine barn.

– Jeg vil være den beste faren jeg kan være. Jeg vil at barna mine skal vite at det ikke er noen skam i å søke hjelp når du trenger det, og jeg vil være en kilde til styrke for alle der ute som trenger hjelp, men er redd for å ta det første steget.

Affleck takker også sin ekskone, Jennifer Garner, for at hun har støttet ham. De to var gift i ti år, og ble separert i juni 2015. Paret har tre barn sammen: Violet på elleve, Seraphina på åtte år og Sam på fem.

– Jeg er heldig som har familie og venner, inkludert min med-forelder, Jen, som har støttet meg og tatt vare på våre barn mens jeg har gjort arbeidet jeg satt meg fore å gjøre. Dette var det første av mange steg mot en positiv bedring, skriver Affleck i innlegget.

Ifølge New York Daily News fikk Affleck også behandling for alkoholisme i 2001.

I januar ble det kjent at Ben Affleck trakk seg fra regissørstolen til den kommende Batman-filmen. Han skal fremdeler spille hovedrollen som Dark Knight i filmen.

Lest denne?: Ben Affleck: Derfor snakker Jennifer Garner ut om bruddet