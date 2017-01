Obamas datter går til filmbransjen

Barack og Michelle Obamas eldste datter Malia går sine egne veier. Samtidig som familien flytter fra Det hvite hus, kommer nyheten om at 18 åringen har fått seg jobb hos Hollywood-produsenten Harvey Weinstein.

The Hollywood Reporter er et av flere amerikanske medier som skriver dette fredag. Etter planen skal 18 åringen begynne å jobbe på New York-kontoret til The Weinstein Co. som praktikant i februar etter at familien Obama kommer hjem fra ferie i Palm Spring.

Men det er likevel ikke snakk om at den tidligere presidentdatteren går filmen for godt. Malia som har et friår etter at hun var ferdig med high school i fjor sommer, skal fortsatt begynne å studere på Harvard til høsten.

Dette er ikke første gangen Malia snuser på filmbransjen. I 2015 hadde hun en sommerjobb på settet til HBO-serien «Girls» og hun har også jobbet som produksjonsassistent på settet til Halle Berrys dramaserie «Extant», skriver Page Six

Men Malias valg kommer neppe som noen overraskelse på foreldrene.

– Malia har vist en viss interesse for filmbransjen, uttalte mamma Michelle i et intervju med People allerede i 2012.

Harvey Weinstein, som blant annet er har produsert filmer som «Kongens tale», «Shakespeare in Love» og «Pulp Fiction» er for øvrig ikke hvem helst i forhold til Barack Obama. Han har støttet den nylig avgåtte presidenten med betydelige økonomiske midler opp gjennom årene.

I en tale i 2013, takket Obama Weinstein og hans kone Georgina Chapman for «deres vennskap, støtte – og de fantastiske filmene som de har laget opp gjennom årene».