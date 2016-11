Obama hedret USAs største kjendiser

President Barack Obama sørget for det reneste medaljedrysset i Det hvite hus da en rekke kjente navn mottok den høyeste ordenen som en amerikansk sivilist kan få.

Ellen DeGeneres, Diana Ross, Bill Gates, basketlegenden Michael Jordan, Robert Redford, Bruce Springsteen og Robert De Niro var bare en håndfull notabiliteter som tirsdag hadde ankommet Washington og presidentens residens i Det hvite hus.

Årsaken: De skulle motta Presidential Medal of Freedom – presidentens frihetsmedalje.

Les også: Springsteen hamret løs mot Trump

Dette er den høyeste utmerkelsen som en sivil amerikaner kan motta, og de mottar den for «særskilt meritterende bidrag til den nasjonale sikkerheten eller nasjonale interesser for USA, for verdensfreden eller kulturelle eller andre betydningsfulle offentlige eller private bestrebelser», ifølge Wikipedia.

GODE VENNER: Rock-ikonet Bruce Springsteen og president Obama har vært støttespillere i lang tid. Foto: Saul Loeb , AFP

Flere av dem som mottok medaljen har vært innbitte motstandere av republikanernes presidentkandidat Donald Trump de siste månedene og ditto tilhengere av demokratenes Hillary Clinton.

Det gikk som kjent ikke så bra. Donald Trump er nemlig USAs neste president.

Les også: Slik har Trump moderert valgløftene

STOLTE: Bill og Melinda Gates så tydelig stolte ut over å motta medaljen fra selveste presidenten. Foto: Saul Loeb , AFP

Den 20. januar 2017 vil Donald Trump bli tatt i ed som USAs president nummer 45. Innen den tid har altså Barack Obama flere gjøremål igjen, som kveldens utdeling av 21 medaljer.

HÅRPRAKT: President Obama forsvant nærmest bak hårmanken til den legendariske soulstjernen Diana Ross. Foto: Saul Loeb , AFP