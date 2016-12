Michelle og Barack Obama: – Dette har årene i Det hvite hus gjort med oss

Årene i Det hvite hus har brakt ekteparet Michelle og Barack Obama tettere sammen. – For første gang på mange år har vi spist middag sammen nesten hver dag, sier hun

Det forteller Michelle og Barack Obama i stort eksklusivt intervju med People Magazine i forbindelse med at det nå bare er seks uker igjen før de flytter ut av Det hvite hus. Deler av intervjuet er publisert på nett lørdag.

– Disse åtte årene har brakt nærmere hverandre, sier Michelle i intervjuet.

Hun forteller at tidligere i ektemannen politiske karriere enten det var som senator i delstatsforsamlingen i Illinois eller US Senator i Washington, var han hele tiden på farten og lite hjemme hos henne og de to jentene deres, Malia (18) og Sasha (15).

– Det var først da vi flyttet inn i Det hvite hus at vi kunne være sammen syv dager i uken, det var først da han hadde tid til å være sammen med jentene og følge opp deres aktiviteter, forteller Michelle.

INTERVJU: Ukens utgave av People

– Og ja, fortsetter hun. Han har hatt en jobb med et enormt ansvar. Ingen kan sette seg inn i hvordan det føles å våke opp om morgenen, lese avisene og vite at uansett om det er gode eller dårlige nyheter, uansett hvor i verden det skjer, så er det i bunn og grunn ditt ansvar.

Hun har vært gift med Barack Obama i 24 år og sammen har de funnet en måte å takle både stress og belastninger på.

– Det beste man kan gjøre er å falle tilbake til normalitet og ta vare på kjærligheten i familien, sier de to.

President Barack Obama legger i intervjuet ikke skjul på at måten Michelle har taklet rollen som landets første dame på, har gjort mye med hans ærefrykt og respekt for henne.

– Hun har måttet tilpasse seg et liv hun ikke nødvendigvis har valgt selv. Samtidig finnes det ingen oppskrift på hvordan man skal fylle rollen som landets første dame. Det har vært stort å se hvordan hun og hennes stab har vært slagkraftige når det gjelder politiske spørsmål. Samtidig er det morsomt å se når din ektefelle skinner og det har hun virkelig gjort, sier Barack Obama.