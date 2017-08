Denne tweeten til Obama er nå verdens mest likte

Den tidligere amerikanske presidentens respons på det voldelige sammenstøtet i Charlottesville i helgen er nå verdens mest populære på Twitter.

Lørdag ble én kvinne drept og flere skadd da en bil meide ned motstandere mot nynazister, Ku Klux Klan-tilhengere og andre hvite nasjonalister som hadde samlet seg i en demonstrasjon i Charlottesville.

Flere tok til sosiale medier for å uttrykke sin støtte til ofrene. Barack Obama skrev på Twitter at «ingen er født til å hate et annet menneske på grunn av hudfarge, bakgrunn eller religion» for sine 92 millioner følgere. Twitter-posten inkluderte også et bilde av Obama og fire små barn.

Posten har i skrivende stund nesten tre millioner likerklikk, og tar over førsteplassen fra Ariana Grande. Popartisten fikk 2,7 millioner på sin post etter Manchester-angrepet i mai. På tredje plass er Ellen DeGeneres' bilde fra Oscar-utdelingen i 2014 med 2,4 millioner likerklikk.

Obama dominerer listen over verdens ti mest populære Twitter-meldinger. Han har hele fire meldinger på listen. Han ligger også veldig godt an til å bli den første i historien som får tre millioner likerklikk på en Twitter-post.

Det er imidlertid Katy Perry som har flest følgere på Twitter, og var i juni den første til å nå 100 millioner følgere.

Åtte av de ti mest populære meldingene er fra 2017.