Aurora i traileren til ny Alien-film

Aurora Aksnes (20) preger traileren til den nye Alien-filmen med cover av Nat King Cole-låten «Nature Boy».

«Jeg syns sangen passet veldig fint. Er veldig glad i Alien-filmene, så det er veldig stas. Masse blod og gørr og romvesen», skriver sangeren fra Os utenfor Bergen i en tekstmelding til Bergens Tidene.

Se traileren her: «Alien: Covenant» (YouTube)

Traileren til storfilmen «Alien: Covenant» av regissøren Ridley Scott ble lagt ut sent på julaften. Allerede nå er den snart blitt sett av tre millioner mennesker.

«There was a boy. A very strange enchanted boy», synger Aurora sart, mens et stort romskip passerer galaksen fra en avsidesliggende planet.

Den nye «Alien»-filmen kommer på kino 19. mai neste år og er den skjette i rekken siden den første filmen hadde premiere i 1979.

Aurora-manager Geir Luedy opplyser at sangerens støtteapparat i USA jobber hardt med å presentere hennes musikk i den amerikanske filmbransjen.

Godt med penger



Innspillingen av «Nature Boy» fant sted i forbindelse med promoveringen av albumet «All My Demons Greeting Me As A Friend».

Aurora kan også regne med å tjene godt med penger på at filmselskapet 20th Century Fox valgte en av hennes innspillinger.

– Jeg vil ikke gå inn på noen summer, men det er selvsagt veldig godt betalt, sier Geir Luedy til Bergens Tidene.