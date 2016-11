Bowies Nerdrum-ikon solgt

Odd Nerdrums ikoniske maleri «Dawn» fra 1990 ble solgt for snaut tre millioner kroner under David Bowie-auksjonen på Sotheby's i London. Utropspris var 635.000 til 847.000 kroner.

Det er ny auksjonsrekord for et verk av Odd Nerdrum.

Den forrige ble satt 26. mai 2008 da det ble betalt 1,9 millioner for «Skyen» fra 2005 under en auksjon på Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo.

– Meget gledelig. Det er en strålende pris, fastslår daglig leder og auksjonarius Hans Richard Elgheim ved Grev Wedels Plass Auksjoner.

– Det er veldig hyggelig, særlig for en kunstner som til de grader er blitt snakket ned de siste årene. Dette er tross alt en stor internasjonal auksjon, en av årets store begivenheter i bransjen, tilføyer Elgheim.

I dag var det altså duket for andre dag av en av årets største kunstbegivenheter, den store auksjonen «Bowie/Collector Part II: Modern and Contemporary Art» på Sotheby's i London.

– Godt taktisk grep



Ifølge Dagens Næringsliv (DN) skal sangeren ha betalt 1,5 millioner kroner for verket høsten 1990. Om det stemmer, hadde Sotheby's eksperter 26 år senere anslått annenhåndsverdien til det halve av hva Bowie betalte.

Sotheby's' representant i Norge, Ingeborg Astrup, hadde tro på at bildet ville vekke interessen til flere samlere.

– Det er dessuten meget moderat priset, etter min mening, sa Astrup til DN.

Hun fikk helt rett. I løpet av to minutter steg budene fra 55.000 pund, 583.000 kroner, til 280.000 pund - eller 2,96 millioner norske kroner.



– Man kan godt hevde at ekspertene til Sotheby's tok feil, men jeg ser på dette som et eksempel på at en nøktern vurdering, kombinert med proveniens, altså hvem som hadde eierskap til bildet, kan være et godt taktisk grep i en tid hvor markedet er litt uforutsigbart, bemerker Elgheim.

Møttes i Oslo



Slik beskrives Odd Nerdrums nesten to meter høye og tre meter brede maleri i katalogen:



«Dawn, et ikonisk verk fra en av dagens mest gåtefulle malere, unndrar seg alle former for klassifisering innen samtidskunstens kategorier.»

Etter at Bowie (1947–2016) høsten kjøpte ett av de mest kjente og sentrale verkene til Nerdrum (72) i et galleri i Berlin, vokste hans fascinasjon for kunstneren.

22. oktober 1991 møtte de hverandre i Oslo.

Den britiske superstjernen, som på det tidspunktet var 44 år, var i byen for å opptre med det hardtslående bandet Tin Machine i konserthuset. Samtidig kunne han benytte anledningen til å treffe en av de personene han beundret aller mest.

– Jeg kommer kanskje aldri til å treffe deg igjen, så jeg ønsker å fortelle deg her og nå, at du trolig er den største levende kunstneren i dag. Og jeg er takknemlig for at du ga meg denne muligheten til å treffe deg, sa Bowie til Nerdrum, da sangeren besøkte kunstneren i hans atelier for 25 år siden.

HØSTEN 1991: David Bowie forlater atelieret til Odd Nerdrum i Oslo. Foto: JANNE MØLLER-HANSEN

– Det eneste vi har til felles, er interessen for mine bilder. Jeg aner jo ingenting om Bowies musikk, erklærte kunstneren da Bowie kjøpte «Dawn».

VG anslo den gang at sangeren hadde betalt mellom 400.000 og 600.000 kroner.

Ti måneder senere hadde kunstneren dette å si om møtet med popstjernen:

– Det var veldig hyggelig, erkjente Nerdrum motvillig dagen etter Bowies besøk.

Møtet fant ikke akkurat sted i full hemmelighet. Hele hovedstadspressen var på plass utenfor Nerdrums hjem og atelier i villaen på Uranienborg terrasse i Oslo.

Bowie: – Var superfokusert



– Odd satt på en høy stol, som han pleide. Bowie nølte ikke et sekund, men satte seg rett ned foran ham på det ikke akkurat nyvaskede gulvet. Dette var i atelieret, og gulvet var flekkete av maling og fullt av rusk og rask. Det var nok av ledige stoler. En assistent ilte bort til Bowie med en stol, men ble vinket bort, fortalte den norsk-russiske kunstneren Natalie Holland til VG da Bowie døde av kreft 10. januar.

Det som skjedde, var helt utrolig, fortsatte hun.

VAR TIL STEDE: Kunsteren Natalie Holland var elev av Odd Nerdrum. Hun var tilstede i hans atelier da David Bowie kom på besøk for 25 år siden. Foto: SIV SEGLEM.

– Bowie sa følgende til Nerdrum; «Jeg har bare en time til rådighet. Jeg ønsker å vite så mye som mulig om hvordan du tenker». Jeg var heldig som fikk være til stede. Det som skjedde, var helt magisk. Du kunne se hvor opptatt Bowie var av bildet han hadde kjøpt. Han ville vite hvilken symbolikk som lå bak motivet, erindrer Holland.

– Bowie var superfokusert, fullstendig konsentrert på Nerdrum. De fikk en helt utrolig kontakt i løpet av den korte tiden, mener kunstneren.

Holland husker at Nerdrum bare stilte ett spørsmål i retur til sangeren, og det gikk på hvorfor Bowie hadde et blått og et brunt øye.

– Tvillingsjel



– David Bowie er opptatt av malerkunst og var opptatt av rent tekniske ting ved profesjonen. Jeg visste ikke det, men han maler selv, fortalte Nerdrum selv til VG dagen derpå.

– Jeg er litt lei av dette, fordi det blir sånn masse mas. Plutselig har jeg følelsen av å sitte i en provins som er opptatt av ting som blir sært og rart for meg. Det fordi våre samtaler er, hva skal jeg si, mer filosofisk orienterte, bemerket Nerdrum.

– At Bowie interesserer seg slik for min kunst, har vel noe med at han er en tvillingsjel, sa Nerdrum til VG.

– Driver med åndsliv



Kunstneren benektet på det sterkeste at nye kjøp av hans kunst hadde vært et tema under besøket.

– Den slags snakket vi aldri om. Overhodet ikke. Det ville da også vært helt uinteressant både for ham og meg, avsluttet Nerdrum.

Året etter, i 1992, stiller Nerdrum ut nye malerier på Edward Thorp Gallery i New York. Der er også representanter for David Bowie til stede. Kunstneren og sangerens folk går igjennom utstillingskatalogen.

Etterpå spurte VG hvilke bilder popstjernen har kjøpt.

– Det har jeg ingen formening om. Jeg driver med åndsliv, ikke kremmervirksomhet. Penger og salg gjør meg ikke glad, erklærte Odd Nerdrum.