Thomas Hayes fra «Skam» og Astrid Smeplass kåret til årets best kledde mann og kvinne

Stakk av med de gjeveste prisene på Costume Awards.

Medie- og publikumsyndlingene Thomas Hayes (19) og Astrid Smeplass (20) er Norges ypperste til å kle seg, ifølge motemagasinet Costume.

De to fikk utmerkelsene tett i tett på tampen av kveldens prisutdeling i Gamle Logen i Oslo.

– Jeg synes det er skikkelig kult å vinne slike priser, sier Smeplass til VG, og mimrer tilbake til da hun ble kåret til Norges best kledde av MinMote-leserne.

Skuespilleren og popstjernen kjenner hverandre godt fra før. Og det har ikke vært mangel på spekulasjoner om hvor godt de kjenner hverandre.

Ikke minst etter at de var på tivolidate sammen i mai 2016.

Smeplass la ut denne tweeten i desember, like etter at hun var tilbake i Oslo etter flere uker på europaturné – her er Hayes til venstre på bildet:

Rennebujenta hadde dette å melde da VGTV møtte henne på VG-listeshowet på Rådhusplassen: