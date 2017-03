Astrid Smeplass hypes i Teen Vogue

Den norske popstjernen får bred omtale i det amerikanske magasinet. Nå er flere planer lagt for USA-lansering, noe som gjør at norsk 17. mai-feiring utgår.

Teen Vogue er motebladet Vogues «søster»-publikasjon, rettet mot unge jenter i USA. Der har vår egen Astrid S blitt intervjuet, og videoen til «Breathe» blir hypet og vist frem.

–Hvis du er fan av «Goldfinger» eller noen andre James Bond-filmer kommer den til å frike deg ut. Det er en moderne «Bonnie and Clyde»-type historie med et langt bedre moteuttrykk og en gullbelagt og vakker look, står det i beskrivelsen av videoen de viser frem.

Artisten presenteres som en del av en norsk bølge, «hvor de mest innovative musikktalentene strømmer ut for tiden».

FILMTEMA: Astrid S. og en skuespiller i en scene som kan minne om klassikeren «Bonnie and Clyde». Foto: Universal Music

Astrid S er selv intervjuet og forteller om inspirasjonen til videoen, og innspillingen.

– Jeg dro tilbake til hotellet og trodde et bad skulle få av gullmalingen, men det funket ikke i det hele tatt. Jeg måtte løpe ned i butikken ved siden av, dekket i glitter og med vått hår for å kjøpe en flaske babyolje. Det funket!

Smeplass utdyper litt til VG om ideen bak videoen.

– Ideen var å gjenskape noen kjente actionfilmscener, samtidig som vi reiser gjennom flere tiår (60-, 70- og 90-tallet). Det er scener fra James Bond's golden girl, «Kill Bill», Suicide Squad og Mr. & Mrs Smith. Tanken er at det skal gi en «oss mot verden»-følelse.

HEKTISK VÅR: Astrid S. skal tilbringe mye tid utenlands i vår. Foto: Krister Sørbø , VG

Astrid S er for tiden i Los Angeles hvor hun skriver ny musikk, men hun blir i USA en stund, forteller manager Halvor Marstrander.

– Så skal hun innom New York for å spre glede før hun kommer til Europa. I mai reiser hun tilbake til USA for videre promotering. 16. mai spiller hun i New York og 17. mai i Los Angeles før turen går til London 23. mai og videre promotering.

Astrid S har også mye musikk som allerede er klar for lansering utover året, informerer Marstrander.

«Breathe» er oppfølgeren til «Hurts So Good», som har over 123 millioner avspillinger på Spotify.