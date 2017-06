Se og Hør: Ari Behn har fått kjæreste

Ari Behn har ifølge Se og Hør falt for 12 år yngre Ebba Rysst Heilmann fra Moss.

Bladet presenterer i dag en rekke bilder av det angivelige ferske paret, hvor de holder hender og spaserer arm i arm. Bildene skal være tatt i Rømskog.

Det er under ett år siden nyheten slo ned som en bombe – at prinsesse Märtha Louise (45) og Behn skulle skilles.

Tilbakeblikk: Märtha om bruddet: – Helt åpent sår

Heilmann er utdannet jurist og rettssosiolog og jobber som namsfullmektig ved Namsfogden i Oslo.

Behn og Heilmann kommer begge fra Moss, og de skal ha kjent hverandre i en årrekke.

Hverken Behn eller Heilmann har besvart VGs henvendelser.



De har heller ikke ønsket å kommentere de romantiske bildene eller det påståtte forholdet overfor Se og Hør, skriver bladet.



(Artikkelen fortsetter under bildet)



Da VG snakket med Behn før jul, da han var konferansier nettopp på Se og Hørs kjendisgalla, forklarte han at han hadde lagt en krevende tid bak seg.

– For meg har dette vært et vanskelig år. Et voldsomt år.

Samtidig røpet han da at han hadde planer om «lukke seg inne og skrive bok», i sitt nyinnkjøpte hus i Lommedalen, et par kilometer fra ekskona og parets tre døtre.

Da Behn på nyåret inviterte TV-seerne inn i sin private sfære gjennom TVNorges «4 stjerners middag», fremførte han sitt eget dikt «Hvorfor sammen», hvor første setning lød: «Jeg er ingenting alene».

Den siste tiden har Behn turnert lands og strand rundt med kunstutstilling sammen med Per Heimly, Mikael Persbrandt og Tor Rafael Raael.