Ari Behn har kjøpt seg hus

Mossingen holder seg i Lommedalen og har kjøpt seg nytt hus etter bruddet med prinsesse Märtha Louise.

Tidligere i måneden kom nyheten om at Ari Behn og prinsesse Märtha Louise går fra hverandre etter å ha vært gift i drøyt 14 år.

Paret bodde i Lommedalen i Bærum i mange år før de i 2002 flyttet til London, hvor de bodde i to år. Siden flyttet de tilbake til Lommedalen, og der har Ari Behn nå kjøpt seg nytt hus, skriver Se og Hør.

Ifølge Budstikka dreier det seg om et elleve år gammelt hus på 230 kvadratmeter over to plan, med fire soverom og egen garasje.

Prinsessen blir boende i huset de bodde sammen i med barna i en annen del av Bærum, fem kilometer unna Behns nye hus.

Ifølge Budstikka skal Behn ha betalt 7.9 millioner kroner for boligen, som var tilsvarende prisantydning.

