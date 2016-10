Ari Behn snakker om tiden etter bruddet for første gang.

– Det er mye som skjer. Åpenbart. Det er et inferno akkurat nå. Alt skal legges om. Jeg lever plutselig et nytt liv, sier Ari Behn til VG.

Torsdag kveld var han hedersgjest da ærverdige Theatercafeen fikk to nye kunstnerportretter opp på veggen. Behn er portrettert av kunstneren Esther Maria Bjørneboe, og Norges mest kjente mossing gjorde entré helt sist torsdag, i klassisk Ari-stil.

Fra scenen holdt han en takketale til eierne av Theatercafeen hvor han serverte historien om da han ble fysisk båret ut og utestengt for livstid 8. oktober 1993 etter å ha proklamert at han og vennene er «den nye vinen».

– Hun har klart å få med alt jeg har vært igjennom den siste tiden i portrettet, sier Behn om portrettet som nå skal henge for alltid på veggen på Theatercafeen.

HYLLET PÅ THEATERCAFEEN: I 1993 ble han kastet ut for livstid på Theatercafeen. Onsdag kveld fikk han sitt portrett opp på veggen. Foto: Mattis/vg Sandblad , VG

Dette er første gang han møter pressen siden han og prinsesse Märtha Louise offentliggjorde at de skulle skilles i august.

– Jeg når en milepæl i dag, dette er sluttsteinen. Jeg er ferdig snakka. Nå henger jeg på veggen i glass og ramme, sa han i takketalen.

VG snakket med ham etter seansen om hans nye liv. Tidligere i høst ble det kjent at han har kjøpt seg et nytt, stort hus i Lommedalen. Ikke langt fra der Märtha bor.

– Jeg gjør mye, kanskje litt for mye på en gang. Jeg har kjøpt et nytt fint hus som jeg egentlig ikke behøvde å gjøre noe med. Men jeg skal gjøre om alt. Alle rom, alt! For å få det til å bli mitt.

Behn forteller at han allerede har klart å lage seg faste rutiner i sitt nye store hus.

– Jeg står opp tidlig. Mellom seks og syv. Så skriver jeg et par timer. Klare rutiner. Nå har jeg barna 50/50, så da er det plutselig veldig stille i huset, forteller forfatteren.

– Ukene med barna er jeg bare pappa. Dette er jo helt ferskt for meg, så det er viktig å legge inn rutiner.

I helgen var det tidligere ekteparet for første gang sammen på et offentlig arrangement etter bruddet. Da på Oslo Horse Show hvor barna deres opptrådte i en Volting-oppvisning

– Det ser ut som dere har et ok forhold fortsatt?

– Vi er veldig fine rundt barna våre.

FØLER HAN HAR NÅDD EN MILEPÆL: Ari Behn henger nå innrammet på Theatercafeen. Foto: Mattis Sandblad , VG

Store deler av sitt forfatterliv har Ari Behn levd med en helt spesiell oppmerksomhet i og med at han har vært gift med prinsessen. Samtidig bedyrer han at han alltid har følt seg fri.

– Det er klart jeg har vært i en spesiell situasjon. Men jeg har alltid følt meg fri.

– Har du det?

– Jeg har alltid opplevd meg fri, men lesningen av meg er annerledes nå som jeg står utenfor det. Så det er nytt.

Behn slo igjennom med et brak, tatoverte sekseren han fikk på terningen i VG og lagde mye liv og røre i norsk kulturliv. Han forsikrer likevel om at vi ikke vil få «den gamle» Ari tilbake. Behn selv savner han ikke.

– Nei, det savner jeg ikke. Jeg savner ingenting, men det er et langt løp jeg har lagt ut på. Jeg visste helt fra starten at jeg skulle skrive og bli forfatter. Jeg har malt hele veien også, men jeg er først og fremst forfatter.

– Livet er mange faser og ulike perioder. Jeg debuterte i 1999, mye har skjedd på de årene.

– Tror du på kjærligheten?



– Jeg har alltid trodd på kjærligheten.



Og det kommer du fortsatt til å gjøre?



– Ja, det gjør jeg.

Etter skilsmissen ble offentlig fortalte paret ba da om ro rundt sine tre felles barn i denne prosessen. De vil ha delt omsorg for dem, og prinsessen skulle beholde huset i Lommedalen i Bærum. I september ble det altså klart at Behn hadde kjøpt seg hus fem kilometer unna prinsessen.

Kort tid etter bruddet lurte flere på om Behn hadde lagt ut hint om bruddet på Instagram, kun dager før bruddet ble annonsert. Han brukte også Instagram til å ønske prinsessen gratulere med dagen da hun fylte 45 år i september.

