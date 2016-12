Clarkson provoserer Argentina - igjen!

Jeremy Clarkson har gjort det igjen. Den tidligere Top Gear-stjernen har ertet på seg det argentiske folk med en ikke akkurat forsonende og følsom julehilsen.

«Happy Christmas to everyone. Except the Tierra Del Fuego people of Argentina. You lot can sod off.» skrev Jeremy Clarkson på Twitter.

På godt norsk: «God jul til alle. Bortsett fra folkene på Tierra del Fuego i Argentina. Dere kan dra pokker i vold.»

Responsen i Argentina har ikke latt vente på seg.

Clarksons julehilsen spredde seg i løpet av få timer til aviser og nettsteder over hele landet.

«Nå har han gjenopplivet sin gamle feide med Argentina i en kontroversiell tweet. Han kan tydeligvis ikke glemme episoden,» fastslår en av landets største aviser, La Nacion.

Bakgrunnen for den lite vennlige julehilsenen er som følger: I september og oktober 2014 reiste et Top Gun-følge på 29 personer til Argentina for å lage en Patagonia-spesial for BBC.

Jeremy Clarkson, James May og Richard Hammond kjørte henholdsvis Porsche 928 GT, Lotus Esprit og Ford Mustang Mach I.

Barrikaderte seg



Innspillingene startet i byen San Carlos de Bariloche ved foten av Andesfjellene og fortsatte sørover på 1600 kilometer lange Ruta 40, også kjent som Trans Patagonia Highway, helt til byen Ushuaia helt på spissen av Tierra del Fuego.

I Ushuaia skulle Top Gear gjøre opptak i tre dager og deretter fortsette innspillingene i Chile, men det var før Twitter-anlagene om at nummerskiltet på Porschen, «H982 FKL», inneholdt en hyllest til de britiske soldatene som under Falklandskrigen i 1982 tok tilbake øygruppen fra et ydmyket Argentina som hadde invadert i april.

Clarkson, May og Hammond, måtte istedet barrikadere seg på sine hotellrom for å unnslippe rasende krigsveteraner og lokale innbyggere som trengte seg inn i resepsjonen.

Se BBC-traileren: Top Gear: Patagonia Special

Gjemte seg under sengen



Til avisen The Sunday Times fortalte Clarkson i oktober 2014 at han søkte tilflukt under senga for å gjemme seg fra mobben som erklærte at de skulle ta rotta på Top Gear-stjernene.

– Vi hadde ingen anelse om at vi vandret rett inn i en krig som endte for 32 år siden, bemerket Clarkson.

– Jeg har vært i både Irak og Afghanistan, men har aldri, i hele mitt liv, opplevd noe så skremmende, fortalte programlederen til nyhetsbyrået Associated Press.

Da politiet i Ushuaia nektet å gripe inn, roe gemyttene og kjøle ned den fiendtlige stemningen, så ikke Top Gear-ledelsen noen annen utvei enn å stikke av med bilene og alt utstyret til Chile.

FORLOT ALT: Slik så en av bilene i Top Gear-følget ut etter at de ble angrepet av en rasende mobb som kastet stein. Foto: AP

Jeremy Clarkson, James May og Richard Hammond ble satt på første fly ut av Ushuaia sammen med de kvinnelige ansatte. Resten av Top Gear-mannskapet møtte på flere hindringer under flukten fra Ushuaia. Utenfor byen Rio Grande stengte en rasende folkemengde veien.

Kastet stein



Historien gjentok seg i grensebyen Tolhuin. Top Gear-folkene ble møtt av en mobb som kastet stein og hadde ikke noe annet valg enn å forlate alle bilene og flykte til Chile i nattemørket.

Etterpå fastslo en argentinsk dommer at Top Gear-teamet har seg selv å takke for at de ble angrepet av rasende krigsveteraner.

Alicia Castro, Argentinas ambassadør i Storbritannia, krevde en formell unnskyldning fra BBC, men fikk beskjed om at programmet ville bli sendt som planlagt og at det var uaktuelt å klippe bort noe som helst materiale.