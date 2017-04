Aqua-Lene og Søren skiller seg

Lørdag sto Lene Nystrøm (43) og Søren Rasted (47) i Aqua sammen på scenen som ektepar i Telenor Arena. Til helgen står de på scenen i Stavanger og Bergen som kommende ekser.

Paret bekrefter overfor VG via Lene Nystrøms manager, Ole Fr. Jonsbråten, i en felles uttalelse at de går fra hverandre.

– Min mann Søren og jeg har etter snart 16 års ekteskap valgt å gå hver til vårt. Dette gjør vi i enighet og med den største respekt for hverandre, heter det i uttalelsen.

Sammen har Lene Nystrøm og Søren Rasted en datter og en sønn som de nå ønsker å beskytte i tiden som kommer.

– Ettersom vi er foreldre til to barn på 11 og 12 år, ber vi om ro og respekt for situasjonen, ettersom dette spesielt er en vanskelig tid for dem, skriver Lene og Søren i uttalelsen.

– Vil alltid elske hverandre høyt



Der understreker de også at følelsene for hverandre aldri vil forsvinne.

– Beslutningen er den tøffeste som hver av oss har måttet ta, men vi gjør det med stor kjærlighet til hverandre og alt vi har sammen, som – ved siden av barna – er vennskap, familie, band og så videre. Dette vil vi fortsette med og verne om. Det er ingen hemmelighet at det er litt merkelig å opplyse om dette på denne måten, men vi ville gjerne ha muligheten til å fortelle det selv, og med egne ord. Vi ønsker hverandre alt det beste, for selv om ekteskapet vårt er slutt, vil vi alltid elske hverandre høyt, avslutter de to i sin felles uttalelse.

LYKKELIGERE TIDER: Popstjerne-ekteparet Lene Nystrøm og Søren Rasted skiller seg etter nesten nøyaktig 16 års ekteskap. Her er de to avbildet i lykkeligere tider. Foto: Ida Von Hanno Bast , VG

Hverken Lene Nystrøm eller Søren Rasted ønsker å gi noen tilleggskommentarer til uttalelsen.

– Som de skriver i uttalelsen, vil de nå ha ro og respekt for denne situasjonen, sier manager Johnsbråten til VG.

Lene Nystrøm og Søren Rasted hadde kjent hverandre i flere år gjennom 1990-tallet som et av verdens heteste pop-navn i dansknorske Aqua, men ble først et par i 2001.

I mai dette året giftet de seg i all hemmelighet i Las Vegas. Senere på sommeren holdt de et svært bryllup i Blovstrød kirke i Danmark, der Søren Rasted både er døpt og konfirmert, og der hans mor, Kirsten, var medlem av det lokale menighetsrådet.

Har solgt 34 millioner plater sammen



Paret opptrådte sist helg under konsertkonseptet «We Love The 90's» på Telenor Arena og opptrer kommende helg med Aqua for fulle hus i Stavanger og Bergen, før de legger ut på en sommerturné, samt et tyvetalls konserter i Skandinavia sammen.

SUKSESSEN: I 1998 var Aqua på sin høyde i karrieren og mottok samme år seks Grammy-priser. Fra Venstre: Rene Diof, Lene Nystrøm, Søren Rasted og Claus Noreen. Foto: Søren Jensen , VG

Ved siden av ekteskapet og to barn kan Lene Nystrøm og Søren Rasted se tilbake på en karriere som nær savner sidestykke i skandinavisk sammenheng.

I perioden fra debutalbumet «Aquarium» i 1997 og frem til bandet ble oppløst i 2001, solgte de rundt 34 millioner plater og toppet hitlister i en rekke land i Europa. Aqua var også enormt populære over hele Asia.

I 2001 gikk bandet fra hverandre, noe som delvis hadde årsak i at nettopp Lene og Søren ble kjærester. Aqua kom sammen igjen i 2007, men oppnådde aldri den samme suksessen som i siste halvdel av 1990-tallet.

Søren Rasted har senere hatt stor suksess med diverse andre musikkprosjekter, mens Lene Nystrøm har hatt flere bærende roller både på danske og norske scener og på filmlerretet, blant annet i Varg Veum-filmene og flere kommende prosjekter.

