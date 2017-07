Mamma til Michelle: – Nakenbilder på avveie

Nå velger bloggeren å publisere bildene i sladdet versjon for å komme hackerne i forkjøpet.

I et blogginlegg skriver Anna Rasmussen at nakenbilder av henne har kommet på avveie. Videre skriver hun at dette er noe hun har fryktet en god stund, men at det er noe hun ikke har hatt god nok bevissthet rundt.

På Facebook forklarer hun at hun nå velger å legge ut bildene i sladdet versjon for å vise at hun vil komme hackerne i forkjøpet.



– Hevnporno og bildetyveri ikke er greit, og jeg legger meg ikke ned og gråter over at bildene nå er på avveie.

Ved å dele bildene håper hun å kunne støtte andre som har havnet i samme situasjon.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Anna Rasmussen uten å lykkes.



DELTE SLADDET VERSJON: Anna Rasmussen publiserte en sladdet versjon av nakenbildene for å komme hackerne i forkjøpet. SKJERMDUMP: mammatilmichelle.blogg.no

Ifølge bloggeren har hun blitt hacket på chattetjenesten Snapchat. I blogginlegget skriver hun at hun bruker Snapchat til å dokumentere alt i hverdagen og sende private bilder.

Anna Rasmussen har blitt en av Norges største bloggere og står bak bloggen «Mamma til Michelle». Rasmussen skriver at hun ikke vet hvilke bilder hackerene har fått tilgang til.

– Har rett til privatliv



Videre forklarer Rasmussen at hun har et avslappet forhold til at nakenbildene av henne er på avveie, men at hun syns det er vanskelig at private familiebilder nå kan være i andres hender.

– Jeg ser for meg at mange tenker at jeg er dum som i det hele tatt har sånne bilder, men dette er bilder som er tatt i helt private settinger, som i det minste beviser at jeg faktisk har et privatliv jeg også, i alle fall frem til nå, skriver hun og legger til:



– Ja, det er drøye bilder, men man må huske på at de er tatt i situasjoner som overhodet ikke er sex-baserte.



I blogginlegget forklarer bloggeren at nakenbildene er tatt for å vise frem alt fra bikiniskille til venninner, bilder før og etter svangerskapet, eller interne spøker mellom henne og forloveden Jan Lossius.

Ekspert: Ulovlig å dele andres bilder



Hans Marius Tessem er leder for Slettmeg.no, som kan hjelpe med å få uønsket materiale fjernet fra nett.

– Hvis noen har delt et bilde av seg selv er holdningen blant folk at man må regne med at bildet deles videre. Men det er ikke greit eller lov å dele andres private bilder, sier Hans Marius Tessem til VG.

