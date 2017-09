Anna Rasmussen svarer på puppekritikk – med nakenvideo

Bloggeren satte fyr på sosiale medier da hun søndag la ut et sensurert toppløs-bilde. Tirsdag svarer hun med nakenvideo. – Free the nipple, skriver hun.

Bloggeren bak Mamma til Michelle, Anna Rasmussen, har flere ganger skapt furore for å vise seg fram uten klær. For to år siden da hun la ut bilder av seg selv i dusjen, og i juli da hun la ut nakenbilder av seg selv for å komme hackere i forkjøpet.

Søndag la hun ut bilde av seg selv på alle fire mens hun la vegg-til-vegg-teppe i huset hun bor i med forloveden Jan Lossius og barna Michelle (6), William (2) og Lucas (11 mnd). På bildet var hun kun iført buske.

– Plutselig tok Jan frem kameraet for å dokumentere oppussingen, skriver hun under bildet.

Mamma til Michelle: – Bryllupet er avlyst

Samme bilde havnet på Instagram, der det fikk mye oppmerksomhet. Noen var krasse i kritikken av bloggeren.

Det svarer hun på i et nytt blogginnlegg tirsdag. Her er både bukse og brystvorte-sensur lagt vekk. I filmen fra Kypros svømmer Rasmussen bort til bassengkanten før hun dekker seg til med en håndkle.

Innlegget er merket med aldersgrense 18+.

Over videoen skriver hun «free the nipple. Siden det er så himla mange som likte å gjøre narr av puppebilde mitt med å legge ut samme bilde uten noe mål og mening. Det er en kropp, folkens, hva er greia? Jeg har min kropp, du har din kropp. Så her er et innlegg i samme sjanger, totalt blottet for mål og mening».

Samme video har havnet på Instagram. Der er det flere som hyller bloggeren for at hun er modig som står opp for å normalisere kropp. Andre er ikke nådige i kritikken.

Rasmussens forlovede Jan Lossius svarer på vegne av bloggeren når VG ringer, og sier at de ikke ønsker å kommentere saken.

Én av dem som omtalte Rasmussens teppeleggingsbilde var Christina Sandnes som står bak bloggen Kona Til. Hun la ut et bilde av seg selv i samme positur og bekledning som Ramussen, dog med et klart parodisk tilsnitt.

Sandnes skriver i en melding til VG tirsdag kveld at hun ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.