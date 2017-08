TV-anmeldelse «Faten tar valget»: God stemme-TV

Personlig, men nøktern valgreality.

«Faten tar valget»



Norsk dokumentarserie i fire deler.

Vises på NRK og på NRK.no

Med Faten Mahdi Al-Hussaini (22)

Endelig klarer noen å formidle politikk ryddig i et valgår uten å rote inn forstyrrende salgstekster fra jobbsøkende politikere. At en seeraksjon velger å feilfokusere på hijab i forkant er unødvendig støy, men kan muligens bidra til å gi dette flotte programmet den oppmerksomheten det fortjener.

Anklager om ekstremisme: Slik svarer Faten (19).

Målet med serien er at et ungt menneske skal navigere seg gjennom hva partiene mener og komme ut på andre siden som mer politisk opplyst. Så skal hun ta valget. Dette burde vær nyttig for både unge, mindre unge og gamlinger.

Etter hijab-klagene: Elin Ørjasæter trekker seg fra Kringkastingsrådet

Hver av de korte og lettfattelige episodene fokuserer på et tema. De to første fokuserer henholdsvis på miljøverns- og forsvarspolitikk. Faten Mahdi Al-Hussaini avslører seg som en byjente med akutt edderkoppfobi i grønnsaksåkeren, og viser en gryende froskeangst under forsvarsøvelsen.

Hun stiller klare, tydelige og direkte spørsmål, om det seg være om grønnsakshager og dumpsterdiving, eller når hun spør en tidlligere Afghanistan-soldat om han mener jobben hans er verdt å dø for. Hun innrømmer at hun selv ikke hadde nølt med å ofre livet sitt for Norge. Med hennes egne ord: «Jeg er ikke annerledes fordi jeg går med et jævla stoff på hodet». Nettopp.

SKARPT: Både Fredrik Solvang og Faten Mahdi Al-Hussaini kan stille presise og uredde spørsmål Foto: Julia Naglestad / Nrk , IKKE VG-BILDE

Fatens evne til å ærlig og presist beskrive egne følelser, og til å stille uredde og presise spørsmål, er det som virkelig løfter serien.

VGs leder: Kors og hijab

Denne evnen har også «mentoren» i programmet, Fredrik Solvang, som pleier å pirke i politikere i Dagsnytt 18. Hans fremstilling av partienes ståsted er forenklet og polarisert, men avklarende. Her kommer også det eneste litt pussige grepet fra NRKs side inn – at partiene er representert gjennom partilederkarikaturer. Muligens er dette et forsøk på å følge opp dataspillidéen de har brukt i debatten opp mot valget. Utover dét - og at Amanda Delaras «New Generation» er tittelåten - er serien befriende lite «voksne snakker ungdomsspråk»-klam.

Om NRK skulle fått kritikk for noe fra «Faten tar valget», burde det vært at de har laget tidenes mest individuelle valgomat. Opptil flere av oss kunne nok trengt en slik personlig stemmecoach nå i valgkampinnspurten.

(Anmeldelsen er basert på de to første episodene)