Konsertanmeldelse: John Legend

Legendestatusen uteblir, men god underholdning fra den såpeglatte soulstjernen.

KONSERT: John Legend

STED: Oslo Spektrum

PUBLIKUM: cirka 7500

AKTUELT ALBUM: «Darkness and Light» (2016)

I dag er han kanskje mest av alt kjent som mannen til kona til John Legend, men for 12 år siden tok han Norge med storm med brakdebuten «Get Lifted».

Den kom seg opp til fjerde på Billboarden, men her hjemme digget vi den helt til en topplassering på VG-listen.

Spektrum-showet hans er dog et godt stykke unna lovordene som blandingen hans av gospel og hip hop fremkalte den gang. I 2017 er det mindre soul og mer melodramatiske ballader i katalogen til den såpeglatte sangeren.

Men få gjør ukompliserte følelser like kompromissløst som John Legend. Det tar riktig nok litt lang tid før han eier det.

Så, som Legend selv byr opp til: «If you like to talk shit once in a while, say yeeeah».

STJERNE: John Legend i Oslo Spektrum onsdag kveld.

Så yeah. Det er mye flau vokaljukk og liksom-groove i de første fem låtene. De fire øverste knappene på den skinnende svarte skjorten hans er åpne allerede før han har satt seg ved flygelet og understreker den keitete vibben som innleder showet.

«Penthouse Floor», som i utgangspunktet er daff kvasi-funk, blir noe pyntet opp av en slibrig klaskebass og koselig dynamikk mellom Legend og de tre koristene, men «Tonight (Best You Ever Had)» høres nesten mer ut som en «SNL»-parodi på en salongsanger.

Men det skjer noe når tempoet senkes i «Darkness and Light» og «Overload». Her sender vokalmodusen hans – kraft over kontroll – den sakrale gospel-vibben rett til ryggmargen.

Punsjen i hans sterkeste kort, «Used To Love U», spoleres av evneveike koringer fra backing-trioen og glaserer det ellers gedigne refrenget i en eim av danskebåten. Men på Meghan Trainor-samarbeidet «Like I’m Gonna Lose You» sitter alt som det skal, langt bedre enn originalt.

Selv om «Slow Dance» er den svakere av de to 2006-låtene som var bygd rundt The Icemen’s «My Girl She a Fox» (den andre var den praktfulle «He Can Only Hold Her» av Amy Winehouse), beviser den her at Legend briljerer uten for mye hjelp fra sitt 11-hodede orkester. En snedig oppdatering av teksten, «all these politics and Trumps bullshit», genererer jubel i salen.

STJERNE: John Legend i Oslo Spektrum onsdag kveld. Foto: , Frode Hansen, VG

Han prater akkurat nok mellom låtene, og kompenserer låtenes melodrama med elegant spydighet imellom. Han er spesielt underholdende når han går personlig og beskriver musikken han DJ-et under fødselen til datteren. Bandet smeller deretter ut «Superfly», låten som lille Luna ankom til. Legends falsett er selvsagt ikke i nærheten av Mayfields, men låten er smittende gledesfylt spilt og sunget.

«Surefire» er også et sent høydepunkt der koristene virkelig kommer til rette – på tross av noen feilharmonier i midten. Konsertens emosjonelle klimaks er «Right By You (for Luna)», der han slipper show-masken og smiler innstendig med øynene lukket, på en måte som kun kommer av å virkelig føle ordene man synger.

Jo da, han er både overdramatisk og prekete til tider, men han tar rollen som sviskesanger på alvor og leverer en kraft som runger Oslo Spektrum. Altså, ting som hører hjemme i Las Vegas burde bli der, men det byr på god underholdning når han kanaliserer sin indre Tony Bennett.

Dessuten får «All of Me» den fineste og mest forsiktige allsangen jeg kan huske å ha hørt fra et publikum i Oslo. Da er det vanskelig å ikke forlate salen med et smil.

SANDEEP SINGH