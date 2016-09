Laura Wasser er Angelina Jolies våpen i bruddet med Brad Pitt

Jolie krever eneomsorg for parets seks barn, med advokaten som sørget for at Britney Spears fikk beholde sine to.

Nyheten om bruddet mellom et av tidenes mest kjente Hollywood-par, Angelina Jolie (41) og Brad Pitt (52), slo ned med kjernefysisk kraft tirsdag.

Nå skal paret manøvrere seg gjennom vrakrestene. Og det er liten tvil om at Jolie har forberedt seg godt.

Når man er hollywoodstjerne og skal «lawyer up» til skilsmisse, har det vist seg smart å velge Laura Wasser (48), som selv er en skilt tobarnsmor.

Hun siteres ofte på utsagnet «Alle burde gifte seg – én gang».

MEDIEVANT: Laura Wasser, her etter å ha skaffet Britney Spears mer tid med barna i 2008. Foto: AP

Det skal stamme fra den første skilsmissen Wasser håndterte som advokat: Hennes egen, da hun var 25.

Nylig representerte hun Johnny Depp i skilsmissen fra Amber Heard; den endte i et forlik mange oppfattet som en seier for skuespilleren.

Sterk CV



Listen over kjendiser som har hyret Wasser i skilsmisseoppgjør er lang.

BEHOLDT BARNA: Britney Spears, her ute og kjører i 2007. Foto: WENN

Den byr på både Kim og Khloe Kardashian, Kris Jenner, Stevie Wonder, Heidi Klum, Ashton Kutcher, Christina Aguilera, Mariah Carey, Kiefer Sutherland, Drew Barrymore og Denise Richards – for å nevne noen.

Wasser representerer dog ikke nødvendigvis den mest berømte når kjendispar skiller lag.

Hun ble for eksempel hyret av Maria Shriver, som skilte seg fra Arnold Schwarzenegger, og av Mel Gibsons kone Robyn Moore.

HYRET WASSER: Kim Kardashian skilte seg fra Kris Humphries i 2011. Foto: REUTERS

Og hun har åpenbart gjennomslagskraft: Hun skaffet Britney Spears delt omsorg for sine to barn, etter et av tidenes tyngst dokumenterte mentale sammenbrudd.

Har sine knep



Wasser holder en familietradisjon i hevd med sitt yrke. Hennes far Dennis er også advokat med kjendistung CV: Han ordnet blant annet opp i Steven Spielbergs og Tom Cruise' respektive skilsmisser.

Hun fikk angivelig mellomnavnet Allison for å kunne smykke seg med initialene «LAW».

Med så høyprofilerte klienter som Wassers følger visse arbeidsmetoder.

Selv om brudd av kaliberet Pitt/Jolie medfører uunngåelig oppmerksomhet, skal hun være opptatt av å minimere støyen rundt havariene hun involveres i.

«TERMINATED»: Laura Wasser representerte den antatt svakeste part i skilsmissen mellom Arnold Schwartzenegger og Maria Shriver. Foto: AFP

Et av hennes knep er å sørge for at flere av hennes klienter annonserer sine skilsmisser samtidig, for å tynne ut oppstusset.

Et annet triks skal være å be klientene bli enige om detaljene i skilsmissen før den går til retten.

– Jeg må være veldig forsiktig når jeg utarbeider dokumentene, for de vil bli lest av hele verden, sa hun til The Daily Telegraph i 2013.

Elsker bryllup



Dette er ikke første gang Wasser representerer Angelina Jolie. Hun var også Jolies advokat da stjernen skilte seg fra Billy Bob Thornton i 2002.

Wasser har i flere intervjuer understreket at hun ikke er noen «skilsmisseforkjemper» og at hun «elsker et godt bryllup».

Like fullt har hun gjort det klart at hun selv ikke kommer til å gifte seg igjen.

Wassers to sønner stammer fra to forskjellige forhold; ingen av dem fra hennes ene ekteskap.

Hun anser angivelig skilsmisse som siste utvei, og skal være opptatt av at klientene prøver å redde forholdet før de eventuelt går til det skritt å splitte opp.

Dét fungerte åpenbart ikke i tilfellet Pitt/Jolie, og nå har eksparet enorme verdier å fordele.

Først og fremst seks barn, som Jolie skal ønske å ha boende hos seg, mens Pitt kun skal tilgodeses med besøksrett.

STRIDENS KJERNE: Et av få bilder hvor alle seks barna er samlet rundt Brad Pitt og Angelina Jolie. Fra venstre: Zahara, Knox, Maddox, Shiloh, Pax og Vivienne. Foto: GETTY

Prisen for å leie Wasser starter på 200.000 kroner, og fortsetter derfra med over 7000 kroner per time.

Det bekymrer neppe Jolie: Ifølge finansmagasinet Forbes har «Brangelina» raket inn 4,5 milliarder kroner i løpet av de 12 årene de har vært sammen.