Angelina Jolie og Brad Pitt solgte hus

Det tidligere superparet fikk over 40 millioner kroner for boligen i New Orleans.

Pitt og Jolie kjøpte huset, som ligger i det franske kvarteret i New Orleans, for 3,5 millioner dollar i 2007. Nå bekrefter eiendomsmegler Nina Killeen at huset er solgt for 4,9 millioner dollar.

– Det ble solgt for en veldig god pris. Det er en god avtale for begge parter. De er fornøyde med utfallet, sier Killen ifølge nyhetsbyrået AP.

Nyheten om salget kommer litt over en måned etter det ble kjent at Hollywoods kanskje aller mest berømte par hadde besluttet å gå fra hverandre etter 13 år.

Huset i New Orleans i delstaten Louisiana ble bygget på 1830-tallet, har tre etasjer og er 710 kvadratmeter stort. Det inneholder fem soverom og tre baderom.

Paret kjøpte huset etter at Pitt etablerte organisasjonen Make It Right, som har jobbet med gjenoppbygging i New Orleans etter at orkanen Katrina herjet USA i 2005.

«Brangelina», som superparet ble kalt, var sammen i ti år før de giftet seg i hemmelighet i 2014. 20. september ble det kjent at Jolie hadde søkt om skilsmisse «av hensyn til familiens helse».

People skrev i oktober at DCFS, som er Los Angeles-områdets ombud for barn og familie, har startet en åpen etterforskning rundt hva som skjedde etter at det har kommet beskyldninger om at Pitt skal ha vært i fysisk konfrontasjon med den eldste sønnen Maddox på familiens privatfly.

Tidligere har det blitt kjent at Angelina Jolie søker eneomsorg for barna, mens Brad Pitt ønsker delt omsorg.