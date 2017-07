Angelina Jolie forteller om kontroversiell Kambodsja-audition

Filmprodusenten slår tilbake mot magasinet Vanity Fair etter at de beskrev en «lek» barn fra Kambodsja måtte gjennom på audition.

Angelina Jolie er aktuell som produsent av filmen «First They Killed My Father», basert på memoarene til Loung Ungs som overlevde Khmer Rouge-henrettelsene.

De siste dagene har superstjernen fått kritikk for hvordan auditionen til den ene rollen foregikk.

Pengelek

I et stort intervju med Vanity Fair, som ble publisert onsdag, beskriver magasinet hvordan casting-folkene fant skuespilleren bak unge Loung Ung til filmen. Her står det at de arrangerte en lek hvor de la penger på bordet og ba barna tenke seg over hva de trengte pengene til, for så å stjele dem. Deretter skulle en fra casting-teamet late som om vedkommende fanget barnet, og barnet måtte komme opp med en løgn.

– Srey Moch (som endte opp med rollen, journ. man.) var det eneste barnet som stirret på pengene veldig, veldig lenge. Da hun ble tvunget til å gi dem tilbake, ble hun veldig overveldet av følelser, forteller Jolie til magasinet.

– Da hun ble spurt senere hva pengene var til, sa hun at bestefaren hennes hadde dødd, og at de ikke hadde nok penger til en fin begravelse, fortsetter hun.

Det har skapt sterke reaksjoner.

På Twitter har flere personer gått hardt ut og kritisert Jolie for psykisk mishandling av barna. Én sammenligner fremgangsmåten med filmen «Hunger Games».

– Opprørt

Lørdag kommer Jolie med en uttalelse til Huffington Post hvor hun hevder at Vanitys Fair beskrivelse av auditionen er tatt ut av kontekst. Hun forteller at det gjennom hele prosessen har vært foreldre, verger, leger og andre til stede, inkludert under auditionene. Hun understreker at ingen har kommer til skade under innspillingen.

Jolie forteller til avisen at «leken» som er beskrevet i magasinet, var en improvisert øvelse basert på en av scenene i filmen. Hun forteller også at det ikke ble brukt ekte penger.

– Jeg er opprørt over at en liksom-øvelse under en improvisasjon, fra en faktisk scene i en film, har blitt skrevet om som om det var et ekte scenario, sier hun.

– Påstanden om at det var ekte penger som ble fratatt et barn under en audition, er falsk og opprørende. Jeg ville vært rasende på meg selv om dette hadde skjedd, fortsetter hun.

Ifølge People forteller en kilde med kjennskap til rollebesettings-prosessen at barna var klar over at de skulle improvisere en scene, og at ingen penger var involvert.

Jolie adopterte sønnen Maddox fra Kambodsja i 2003, noe som førte til at FBI startet en etterforskning av hvorvidt han var foreldreløs eller ikke.