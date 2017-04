Amber Heard viser kjærligheten til Elon Musk på Instagram

Paret har blitt koblet til hverandre i noen måneder, men først nå viser Heard følelsene sine offentlig.

Skuespiller Amber Heard og Tesla-gründer Elon Musk er for tiden i Australia sammen.

På søndag la skuespilleren, kjent fra blant annet «The Rum Diary» og «Magic Mike XXL», ut et bilde av henne og Musk på Instagram. Der har hun armen sin på Musks skulder, og han har et kyssemerke på kinnet. Fargen på leppestiften til Heard er trolig den samme som Musk har på kinnet.

Det er første bildet paret legger ut sammen. Flere medier tolker dette som en bekreftelse på at de er et par.

Ifølge People ble paret også observert arm-i-arm og leiende da de besøkte en dyrepark på Gold Coast på søndag.

E! skriver at det er første gangen paret viser seg offentlig sammen siden romanseryktene startet for ni måneder siden. Ifølge nettstedet var de to bare venner da.

I mars ble Heard og Musk igjen koblet sammen etter at de var på en visning av Al Gores siste film, skriver People.

Nyskilte

Elon Musk skilte seg fra Taluah Riley tidlig i 2015. De møttes i 2008 og giftet seg i 2010. De skilte seg første gang i 2012, før de giftet seg igjen i 2013. I 2015 skilte de seg for siste gang.

Amber Heard søkte om skillsmisse fra Johnny Depp i mai 2016. Hun anklagde eksmannen for vold, men trakk anklagende kort tid etter.

I forhandlinger ble det klart at Depp skulle betale syv millioner dollar til Heard i skillsmisseoppgjøret. Det skulle Heard donere til veldedighet. Da Depp begynte å betale pengene direkte til veldedige organisasjoner, krevde Heard dobbel sum.

Først i januar i år kom partene til enighet og Depp og Heard ble omsider skilt.