George Clooney selger tequila-firma for en milliard dollar

Tequilaen skulle egentlig aldri ut i offentligheten.

Onsdag annonserte alkohol-firmaet Diageo at de kjøper opp tequila-firmaet til George Clooney, Rande Gerber og Michael Meldman, skriver CBS News.

Skulle være privat

Clooney og Gerber kom opp med ideen om å lage sin egen tequila i Mexico. Til CNBC fortalte Gerber at de etter flere måneder med tequila-smaking fant ut at de skulle lage sin egen type, etter forslag fra Clooney selv.

– Når du er i Mexico drikker du mye tequila. Etter noen måneder med å prøve ulike tequila-typer, sa George til meg «hvorfor ikke bare lage vår egen? En som er perfekt for oss», forteller Gerber.

De fant derfor en meksikansk destillatør, og brukte to år på å finne riktig smak. Casamigos, som løst oversatt betyr «hus av venner», var imidlertid ikke ment for offentligheten. Det skulle endre seg da kompisene hadde bestilt over tusen flasker i løpet av to år.

De fikk beskjed av destillatøren at de måtte få lisens for tequilaen og gjøre det på riktig måte. Casamigos ble derfor tilgjengelig for publikum i 2013, og Michael Meldman ble med på laget.

Skal fortsatt være involvert

Nå selger altså trioen selskapet til alkohol-giganten Diageo, som eier merker som Smirnoff, Johnnie Walker og Cîroc (som P. Diddy tidligere hadde en eierandel av).

Prislappen er på 700 millioner dollar pluss 300 millioner for merkevarens ytelse de neste ti årene. Det tilsvarer omtrent 9.5 milliarder norske kroner.

– Vi kommer fortsatt til å være en like stor del av Casamigos. Vi starter med en shot i kveld. Kanskje to, skriver Clooney i en epost til CBS.