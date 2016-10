Alan Walker (19) samarbeider med verdenstjernen Sia

Den australske artisten har bedt tenåringen fra Fana om å medvirke på en nyutgave av salgssuksessen «This is Acting».

Albumet som har ligget 35 uker på VG-lista ble sluppet i januar og inneholder blant annet listetoppen «Cheap Thrills».

21. oktober slipper pop- og jazzartisten Sia Furler den såkalte «deluxe»-versjonen av salgssuksessen, hvor bergenseren Alan Walker figurerer, skriver Bergens Tidende.

Nyutgaven vil inneholde syv ekstraspor, inklusive hitsingelen «The Greatest» hvor Kendrick Lamar medvirker, i tillegg til fem ferske låter. 19-åringen fra Fana er håndplukket av superstjernen for å lage en remiks av låten «Move Your Body».

– Det er et ærefullt oppdrag for Alan og oss. Sia er unektelig en av verdens største artister, og vi er alle svorne fans, både musikalsk og kunstnerisk for øvrig, sier manager Gunnar Greve til VG.

SJELDENT SMIL: Sia er en sky artist og viser i likhet med Alan Walker lite av seg selv på scenen. Dette bildet ble tatt for fire år siden da hennes norske samarbeidspartnere, Stargate, fikk pris av det norske handelskammeret i USA. Foto: , Thomas Nilsson, VG

Walker slo gjennom med gjennom med singelen «Faded» som er blitt streamet over 500 millioner ganger på strømmetjenesten Spotify, samt flere hundre millioner ganger på You Tube.

– Det er åpenbart strategisk viktig for karrieren og for vår posisjon i USA og ellers internasjonalt, sier Greve.

