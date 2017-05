Aksel Lund Svindal klar for «Gutta på tur»

TV2 har sikret seg enda en profilert skiløper når den populære serien returnerer i høst.

I mars bekreftet TV 2 at det blir nye episoder med «Gutta på tur» på kanalen i høst. Og tidligere denne måneden gjorde Arne Brimi, Arne Hjeltnes, Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang de første opptakene da de blant annet besteg Galdhøpiggen sammen med langrennshelten Petter Northug jr.

Nå har den populære tur-kvartetten fått med seg alpint-esset Aksel Lund Svindal - og denne gangen har turen gått til nasjonalparken Seiland i Finnmark.

– Aksel er en av våre største norske idrettshelter for tida og en kar som vi hadde lyst til å bli bedre kjent med. Han er snart klar for et imponerende comeback etter skade, og vi er veldig stolte over at han hadde lyst til å bli med oss på tur før han starter sesongforberedelsene for alvor, sier tur-general Arne Hjeltnes.

Spenner på seg skiene

Deler av gjengen har spent på seg skiene under opptakene på Seiland. Svindal har blant annet vært med de tidligere langrennsstjernene Dæhlie og Ulvang på skitur til Seilands høyeste punkt, Seilandstuva (1078 moh.).

–Det er fint å kunne vise fram en del av Norge som er ukjent for veldig mange, sier Hjeltnes.

Gjengen skal blant annet også fiske under oppholdet i Finnmark.

– Aksel har vært her oppe før, men aldri fått tid til å fiske så det skal han selvsagt få lov til å oppleve sammen med oss. Utenfor Sørøya er det fantastiske forhold for havfiske, så der skal vi prøve ut fiskelykken, forteller Hjeltnes.

«Gutta på tur» kommer med fire nye episoder på TV 2 høsten 2017.