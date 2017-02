Adele avbrøt George Michael-hyllest under årets Grammy-show

Den britiske superstjernen måtte starte på nytt da hun fremførte en hyllest til avdøde George Michael.

Etter å ha åpnet hele showet da Grammy-utdelingen gikk av stabelen i Los Angeles natt til mandag norsk tid, kom Adele tilbake på scenen for å hylle artistkollegaen, som døde i slutten av desember.

Like etter at hun hadde startet å synge «Fastlove», avbrøt hun låten og startet å banne.

– Jeg beklager for at jeg bannet, og beklager for å starte på nytt. Kan vi være så snill å starte på nytt? Jeg beklager, jeg kan ikke ødelegge dette for deg. Jeg beklager.

Med bilder av George Michael i bakgrunnen startet hun deretter på nytt - til stor applaus fra publikum. Da sangen var ferdig tok hun til tårene.

Det var imidlertid ikke bare Adele som fikk oppmerksomhet for sin opptreden under årets utdeling:

Iført en glitrende paljettkjole og gullkrone viste Beyoncé frem tvillingmagen for første gang. I et gudinne-lignende kostyme med gullkrone, slør og store smykker fremførte hun låtene «Love Drought» og «Sandcastles» omringet av dansere.

Les også: Norske Peter kledde opp Beyoncé

Det tok ikke lang tid før superstjernen ble hyllet på Twitter, hvor emneknaggen #Queen nå går som en farsott.

STJAL SHOWET: Superstjernen Beyoncé under årets Grammy-utdeling i Los Angeles. Foto: Matt Sayles , AP

I salen satt også ektemannen Jay Z sammen med deres fem år gamle datter Blue Ivy, som hadde på seg rosa dress til ære for avdøde Prince. Like etter kuppet hun selv showet da femåringen gikk bort for å synge karaoke.

Det var i starten av februar at Beyoncé annonserte at hun og ektemannen venter tvillinger. Gravidbildet slo raskt alle Instagram-rekorder, og er i skrivende stund verdens desidert mest likte bilde med over ti millioner likerklikk.

Les også: Madonna har adoptert tvillinger

FAMILIEN: Søsteren Solange Knowles, ektemannen Jay Z og datteren Blue Ivy fulgte spent med da Beyoncé sto på scenen. Foto: Christopher Polk , AFP

Allerede før utdelingen gikk av stabelen, kokte det rundt de to superstjernene. Med sine ni nominasjoner er Beyoncé nok en gang den mest nominerte artisten - etterfulgt av Rihanna, Drake og Kanye West, som alle er nominert til åtte priser.

I tillegg til å vinne prisen for beste musikkvideo, vant hun også Best Urban Contemporary Album for «Lemonade».

– Min intensjon med albumet var å gi en stemme til vår smerte, våre kamper, vårt mørke, vår historie, sa superstjernen fra scenen.

Det er ventet at hun vil konkurrere om flere gjeve priser med den britiske superstjernen Adele, som før den TV-sendte delen var i gang, hadde stukket av med to priser: Best Pop Solo og Best Pop Vocal Album.

ÅPNET SHOWET: Adele var blant artistene som sto på scenen under årets Grammy-utdeling. Foto: Kevin Winter , AFP

Les også: Prince er død - slik var hans liv

Avdøde David Bowie stakk av med fire priser, deriblant Best Rock Performance for låten «Blackstar» fra studioalbumet med samme navn som ble sluppet kun to før han døde.

For dette fikk han også prisen for Best Alternative Music Album. Platen fikk terningkast fem av VGs anmelder.

Her følger en oversikt over noen av artistene og gruppene som ble hedret med en statuett under nattens utdeling i Los Angeles (blir oppdatert).

Best Urban Contemporary Album: Beyoncé - «Lemonade».

Best new artist: Chance the Rapper.

Best pop vocal album: Adele - «25»

Best rock song: David Bowie - «Blackstar»

Best traditional pop vocal album: Willie Nelson - «Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin»

Best pop duo or group performance: Twenty one pilots - «Stressed out»

Best dance/electronic album: Flume - «Skin»

Best rock album: Cage the Elephant - «Tell Me I'm Pretty»

Best alternative music album: David Bowie - «Blackstar»

Best R&B album: Lalah Hathaway - «Lalah Hathaway Live»

Best country album: Sturgill Simpson - «A Sailor's Guider to Earth»

Best jazz vocal album: Gregory Porter - «Take Me to the Alley»

Best jazz instrumental album: John Scofield - «Country for Old Men»